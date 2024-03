¿Cómo enfrentar la problemática social de la extorsión?

Agencia Reforma / Las representantes de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, exponen modelos para afrontar la extorsión Agencia Reforma / Las representantes de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, exponen modelos para afrontar la extorsión Agencia Reforma / Las representantes de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, exponen modelos para afrontar la extorsión Agencia Reforma / Las representantes de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, exponen modelos para afrontar la extorsión

Ciudad de México.- Las representantes de las candidaturas presidenciales expusieron en REFORMA cuáles son los modelos que ofrecen Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez para afrontar la extorsión.

También hablaron sobre los ajustes en la relación bilateral con Estados Unidos, en un año donde aquel país también renueva presidencia; así como en las propuestas en materia energética de sus candidatas y candidato.

Extorsiones, ¿qué proponen las candidaturas que ustedes representan para abatir el problema?

Laura Ballesteros, representante de Jorge Álvarez Máynez: La extorsión pega en la médula del día a día de las personas, en la plática de mesa de todos los días y también en su bolsillo. Hay propuestas muy claras que van desde la desmilitarización del país para que las policías puedan concentrarse en tareas como es la extorsión, y hablando de impunidad necesitamos que los ministerios públicos se reformulen por completo, que los policías puedan recibir las denuncias de los ciudadanos sin tener este intermediario.

Gabriela Cuevas, representante de Claudia Sheinbaum: Necesitamos el fortalecimiento de la Guardia Nacional y, como en la Ciudad de México, crear una dirección general especializada en temas de extorsión, enfocada a la atención directa a la gente. Pero también hay que decir las cosas que se encuentran pendientes, como la iniciativa que mandó el Presidente para tipificar la extorsión como un delito grave. ¿Esto qué implicaría? Que en el momento en que una persona sea detenida por extorsión, tenga prisión preventiva de cajón.

Adriana Dávila, representante de Xóchitl Gálvez: La extorsión es uno de los delitos que hoy se hace de manera organizada en todo el País, pero cuando tú ves a fiscales que se meten a los negocios, como sucedió en el caso de la Ciudad de México, los primeros que tenemos que cuidarles las manos son a las autoridades que están llegando a extorsionar a los mexicanos. Hemos planteado que no hay que descubrir el hilo negro, sino fortalecer los cuerpos estatales en materia de seguridad, que tiene que ver con las policías de reacción.

¿Cuál es la propuesta de la candidatura sobre la relación bilateral con Estados Unidos?

Gabriela Cuevas: Nosotros estamos buscando potenciar las oportunidades. Cómo pasamos, de esta gran oportunidad que representa el nearshoring a un friendshoring, es decir, a que tengamos a través de una estrategia de diplomacia pública mucha mayor posibilidad de acercarnos al mercado estadounidense, pero también de entrarle estrategias, por ejemplo, de protección a nuestros migrantes, de una mejor protección consular. Gane Biden o gane Trump, México no puede negar ni esas oportunidades ni tampoco las posibilidades de trabajo más allá de los ejercicios diplomáticos cotidianos.

Adriana Dávila: No importa quién gane, si gana Donald Trump o si gana Biden, México tiene que hacer un cambio en su política exterior que tiene que ver básicamente con el respeto también y la colaboración entre los países para no estar abundando sobre un falso nacionalismo que nada tiene que ver con una relación comercial, cultural y de todo tipo con Estados Unidos. A mí me parece que el tema fundamental en el que Xóchitl Gálvez hace una diferencia es en el tema de la migración, no podemos seguir con esta política migratoria que hoy nos tiene lastimados enormemente.

Laura Ballesteros: No podemos permitir que Trump nos agarre de piñata. Lo primero es pararnos con mucha dignidad ante los Estados Unidos sobre cómo construir y reconstruir esa relación que hoy no se encuentra en buenos términos y que está tocada. El tema de la migración es fundamental, hay que atender la frontera sur y la frontera norte, tenemos que volver a revisar la militarización de las fronteras, que es otro de los problemas más graves, que no está dando resultados de nuevo. Y revisar algo que está generando violaciones a los derechos humanos, que es ser tercer país seguro.

¿En el contexto de la expropiación petrolera, qué proponen en materia energética?

Adriana Dávila: No debe temérsele a establecer una vinculación entre el sector privado y el sector público. El sector público hoy con Pemex como está, con la Comisión Federal de Electricidad como está, la verdad es que ha sido un gran fracaso en este País. Y las pérdidas para México son millonarias. Los aumentos en los costos de la energía son millonarios. Xóchitl Gálvez ha sido muy clara en la apuesta de cómo debe hacérsele para apostarle al futuro.

Laura Ballesteros: La política energética va tremendamente de la mano con el futuro del País, con enfrentar esta emergencia climática que vivimos; en materia energética, energías verdes, energías renovables, precisamente Máynez ya lo decía: si Lázaro Cárdenas viviera, estaría pensando en las energías verdes y renovables, y estaría pensando también en la riqueza que nos da el agua, el sol, el viento, que forman parte además de un país tan rico como es el nuestro.

Gabriela Cuevas: Continuaremos entendiendo la política energética de nuestro país a través de la soberanía, esto no quiere decir que no haya inversión privada o extranjera, por ejemplo, ya hay 15 mil 800 millones de dólares anunciados por empresas de generación de hidrógeno verde en el Corredor Interoceánico del Istmo; otro tema también muy importante tiene que ver con la transición energética, ahí tenemos nosotros una candidata especializadísima en estos temas, no solo es ingeniera, pero es aparte especialista en electricidad.

"Nuestro plan de construcción de paz es muy claro: desmilitarización y que el trabajo de las fuerzas armadas sea fiscalizable"

Laura Ballesteros, del equipo de Álvarez Máynez

"Lo que necesitamos en materia de desaparición es trabajar directamente con quienes tienen la información, que son los allegados a las víctimas, para tener más elementos"

Gabriela Cuevas, del equipo de Claudia Sheinbaum

"En temas de impuestos, hay que cumplir la ley, no llegar con acuerdos enviados por el Presidente, a través de una conferencia matutina. Esas cosas no pueden seguir siendo así"

Adriana Dávila, del equipo de Xóchitl Gálvez