'Como si fuera gran ciencia hacer un camino'

Oaxaca— En gira por Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es una gran ciencia hacer un camino carretero, por lo que confió en pobladores para la construcción de las vías que conecten a las cabeceras municipales.

"Qué decían los ingenieros, los funcionarios: cómo van a hacer los caminos lo pueblos que no tienen capacidad técnica, como si fuese una gran ciencia hacer un camino", dijo en la presentación del programa carretero.

"Además, quiénes hacen los caminos, quienes hacen las grandes obras en México, en Estados Unidos, los trabajadores de la construcción de los pueblos de las zonas indígenas de México".

El Mandatario recalcó su compromiso de pavimentar las vías de Oaxaca con mano de obra de los propios pobladores.

"Lo vamos a hacer distinto, no con contratistas que hacen mal las cosas, pintan solo los caminos, una capita de asfalto y viene el agua y se lo lleva", aseguró.

"Las autoridades de usos y costumbres son las más honestas de Oaxaca, les vamos a dar el dinero directo, entregar en forma directa a la asamblea. todavía estamos regularizando el procedimiento porque no estaba contemplado en el Gobierno, es inédito, nunca se hacía de esa manera".

La propuesta del Gobierno es, basándose en el sistema de usos y costumbres del Estado, entregar a sus autoridades los recursos para que ellos realicen el trabajo.

"Que lo hagan las autoridades de los pueblos, lo otro es que no se use maquinaria sofisticada que desplace la mano de obra, que solo se use lo indispensable, el pico, la pala, la revolvedora, para que se dé empleo, que la gente no se vaya a otros lados", aseguró.

"Que el beneficio quede en las comunidades, si lo hace una empresa constructora a veces ni contratan a la gente de la comunidad para hacer el trabajo. Aquí es con la gente de la misma comunidad".

El Edil de San Juan Atepec, Jorge Emilio Pérez, aseguró que este año tendrán pavimentada la carretera de 12 kilómetros que ayudará a su municipio, de la cual ya han construido, entre los pobladores, 5 kilómetros.

"Usando solo carretillas, palas y revolvedoras, pero lo más valioso es que esta obra está hecha con nuestras propias manos, llevamos trabajando cuatro meses y el avance que tenemos es de cinco kilómetros terminados", dijo.

En su discurso, el Presidente retomó este dato asegurando que, con las autoridades, ese avance no hubiera sido posible.

"No hubiésemos avanzado en este camino ni un kilómetro, si se hace con el Gobierno federal, Gobierno del Estado o alguna organización no se termina", indicó.

El Gobernador de Oaxaca celebró la asistencia del Presidente a Oaxaca en lugar de ir a la cumbre del G20, a la cual asistió en su representación el Canciller Marcelo Ebrard.

"Las dos autopistas que usted anunció son anhelos de todo el pueblo de Oaxaca, son la verdadera transformación de ese Oaxaca en donde en muchos lados se prefirió ver al norte, al bajío, al altiplano".