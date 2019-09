Compara Embajador a AMLO con el Papa

Ciudad de México.- El Embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco Chavarría, comparó al Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Papa Francisco.

"Hay una coincidencia entre el Papa austero y el Presidente de la República austero. El Papa está transparentando las finanzas como la Presidencia de la República, en fin, hay muchas coincidencias", dijo.

"El Papa tenía recintos muy lujosos decidió no usarlos; él vive en lo que sería un hotel en el Vaticano, en donde se reciben a los obispos que van a los sínodos, él vive en una habitación muy modesta".

Asimismo, destacó que ambos están alejados de frivolidades.

"El Papa no usa expresiones ostentosas en materia de crucifijos de oro, él usa crucifijos de plata. No es un Papa que tenga una personalidad con apego a las cuestiones de carácter mundano, frívolo, es un Papa que tiene un compromiso con los pobres y en eso coincidimos totalmente".

Tras reunirse con el Mandatario federal en Palacio Nacional, informó que una de las primeras acciones cuando presente sus cartas credenciales en el Vaticano, en octubre, será hacerle una invitación al Pontífice a México.

"Yo creo que eso en un momento dado (la invitación formal para que participe en el proceso de pacificación) está pendiente, pero en este momento no está en la agenda formal. La única invitación es para que visite México y que sienta que los miles de católicos en México los recibirán con gran entusiasmo", dijo.