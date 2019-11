Comparece Durazo ante comisiones del Senado

Ciudad de México.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, comparece en el Senado de la República para rendir cuentas sobre el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa.

A diferencia de su comparecencia del jueves en la Cámara de Diputados, que fue ante el Pleno, este martes lo hace ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara alta.

Se trata de una reunión extraordinaria de trabajo de esa comisión, y se realiza en el Salón de la Comisión Permanente del Senado.

Apenas el 29 de octubre, Durazo acudió al Senado para reunirse en privado con los coordinadores parlamentarios y abordar distintos temas, entre ellos el de Culiacán.

Durazo tendrá una intervención inicial y posteriormente responderá dos rondas de preguntas de integrantes de la comisión.

Esta comparecencia ocurre a horas de la masacre a integrantes de la familia LeBarón, por lo que es previsible que se aborde ese tema, además de la crisis de inseguridad y el alza delictiva.

De forma inusual, Durazo es acompañado por el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, además del General Homero Mendoza, Jefe del Estado Mayor de la Sedena.

Previo al arranque de la comparecencia, se guardó un minuto de silencio por lo sucedido anoche en el Municipio de Galeana.

Abiertos a 'enriquecer' estrategia

Previo comparecer, Durazo afirmó que invariablemente está abierto a recoger propuestas, sugerencias e incluso críticas para enriquecer la estrategia de seguridad.

No obstante, el funcionario aclaró en breve entrevista que, al ser una estrategia, ésta no puede cambiar todos los días.

"No podemos cerrarnos, no debemos cerrarnos, pero evidentemente hay un razonamiento de fondo que nos ha llevado a hacer esta propuesta, la estrategia de seguridad no es producto de una ocurrencia, sino de toda una revisión histórica de aciertos y desaciertos", expresó.

"Y por supuesto está definida en el contexto de principios y valores que definen al Gobierno de la Cuarta Transformación".

El Secretario confió en que durante la comparecencia haya un intercambio maduro y respetuoso que les permita enriquecerse recíprocamente.

"El talento que hay aquí en el Senado nos ayudará de forma por demás extraordinaria a enriquecer nuestra visión", recalcó.

"Y espero que en la misma forma la visión que transmitiremos a los senadores, visión e información les resulte útil para consolidar su posición respecto al tema de la seguridad que, sobra decir, es uno de los más sensibles para todos".

Durazo además destacó que han tenido un gran apoyo del Congreso para sacar iniciativas "sumamente complejas", como la que permitió crear la Guardia Nacional.