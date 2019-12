Comparece García Luna en Corte de Dallas

Ciudad de México.- El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hizo una primera comparecencia ante un tribunal de Dallas bajo cargos de que aceptó sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa para dejarlos operar con impunidad en México.

García Luna, de 51 años, renunció a su derecho a una audiencia de identificación y habló con ayuda de un intérprete.

Su audiencia de detención está programada para el 17 de diciembre.

Los alguaciles federales de Estados Unidos escoltaron a García Luna a la Corte junto con otros seis hombres, pero lo sentaron por separado en una esquina, donde habló brevemente con un abogado.

Sus manos y pies estaban esposados y estaba vestido con tenis azules, jeans y un suéter con cierre.

Durante la audiencia, que duró menos de 10 minutos, un grupo de agentes federales vestidos de civil hizo una fila frente a la pequeña y única puerta pública de la sala.

La abogada del ex secretario rechazó comentar o confirmar su nombre completo tras la audiencia.

García Luna, quien vive en Florida, fue acusado por la fiscalía federal de Brooklyn de tres cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y de mentir en declaraciones, dijeron las autoridades en un comunicado este martes.

Los fiscales de Brooklyn, donde se lleva a cabo una investigación al Cártel, dijeron que buscarán trasladar al ex Secretario a Nueva York.

El fiscal federal Richard P. Donoghue dijo que el ex funcionario aceptó millones de dólares en sobornos del entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo'' Guzmán, "cuando controlaba la Policía federal mexicana y era responsable de garantizar la seguridad pública en México''.