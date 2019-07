Comparece Guevara, pero no contesta todo

Ciudad de México.- Ana Guevara sí asistió a comparecer ante la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, pero no contestó a todos los cuestionamientos que le realizaron, al admitir que existe una investigación en curso.

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) también aseguró que su presencia en San Lázaro es por voluntad propia.

En tanto, el Presidente de la Comisión de Deporte en San Lázaro, Ernesto Vargas, reveló que la citó porque no atendió tres peticiones a través de oficios para explicar diversos temas de la operación del organismo.

Guevara admitió que su cita a comparecencia está mal fundamentada por la Comisión de Deporte y advirtió que hay temas que anunció Vargas, que no tocaría.

"Por convicción propia soy la primera interesada en que se investiguen las cosas", mencionó Guevara.

La ex velocista reveló que encontró 348 deportistas becados sin sustento con una inversión superior al millón de pesos mensuales

La directora habló de los temas que quiso, pues dijo que no estaba obligada a exponer los temas requeridos por la Comisión de Deporte en San Lázaro.

"Estoy aquí de manera voluntaria podía haber claudicado esta comparecencia dado la mala fundamentación del acuerdo", dijo Guevara.