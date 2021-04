Comparece Lavalle por sobornos en caso Odebrecht

Reforma

Ciudad de México.- El ex senador panista Jorge Luis Lavalle comparece ante un juez federal para responder por los sobornos que le imputan recibir de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht.

Con una hora de retraso, este jueves a la 11:00 horas comenzó a través del sistema de videoconferencia la audiencia inicial en la que Lavalle será imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado.

La causa penal corresponde a la indagatoria FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, que inició la Coordinación General de Investigación de la FGR por la denuncia presentada por Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el 11 de agosto de 2020.

Ninguno de los delitos que le imputan tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, por lo que técnicamente podría llevar su proceso en libertad.

No obstante, la FGR tiene la posibilidad de solicitar la prisión preventiva justificada, aunque en este caso tendría que acreditar que Lavalle tiene los recursos, relaciones y antecedentes migratorios para suponer en forma fundada que existe el riesgo de fuga.

Lavalle es el primero de los 16 políticos y ex altos funcionarios denunciados por el ex director de Pemex en ser llevado ante la justicia federal.

Lozoya lo acusa de supuestos actos delictivos a los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, a ex senadores como Francisco Cabeza de Vaca y ex candidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

El denunciante afirma que el campechano es uno de los legisladores a quien sobornó con el dinero recibido de la constructora brasileña Odebrecht para que aprobaran las reformas estructurales, en particular la energética.

Aunque el ex director de Pemex no precisa la suma del supuesto soborno, quien señala al imputado de por lo menos recibir 25 millones de pesos es su ex subordinado Rafael Caraveo, también ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado.

En un testimonio rendido en septiembre del 2020, Caraveo dice haber llevado 15 maletas de dinero para su paisano y que el destino fue para campañas electorales panistas. Una de las entregas que menciona fue de 13 millones y otra de 12 millones.

El lugar donde le entregaban las maletas era el domicilio de Montes Urales 425, en Lomas de Chapultepec, en donde funcionaba una oficina alterna de Pemex en tiempos de Lozoya.

El ex legislador ha negado públicamente todas las imputaciones e incluso pidió por escrito a la FGR la oportunidad de rendir su declaración y así garantizar su derecho a defenderse, algo que ahora deberá de hacer ante un juez.