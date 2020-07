Comparecerá Lozoya desde el hospital

Cd. de México (27 julio 2020).- Emilio Lozoya comparecerá desde el Hospital Ángeles del Pedregal, a través del sistema de videoconferencia, en la audiencia en la que el ex director de Pemex será imputado por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

Es decir, que la audiencia de imputación, programada para este martes a las 9:00 horas, no sólo será a puerta cerrada, sino que incluso el ex director de Pemex no estará presente físicamente en la sala judicial ante Artemio Zúñiga Mendoza, juez responsable de esta causa penal que se instruye en su contra.

La Fiscalía General de la República informó esta noche que decidió evitar el traslado del extraditable al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, debido a su estado de salud.

"La audiencia se desahogará a través del sistema de videoconferencia, dadas las condiciones de salud del imputado", dijo la FGR en un comunicado.

"Las demás partes involucradas podrán acudir al centro de justicia, de manera personal, a intervenir en la audiencia; o si lo prefieren, a través del sistema de videoconferencia, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal, por el tema de la pandemia del Covid-19 que azota a nuestro país".

El Consejo de la Judicatura Federal dijo desde hace más de una semana que informará de las incidencias de la audiencia de imputación a través de un chat de WhatsApp habilitado para los medios de comunicación.

Esta causa penal contra Lozoya, la primera de dos que tiene pendientes con la justicia, corresponde a una orden de captura girada el 25 de mayo de 2019 por lavado de dinero, por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex comprara a la acerera la planta chatarra de Agronitrogenados.

Ubicada en el complejo de Pajaritos, Veracruz, esta planta fue comprada en 273 millones de dólares, precio que la nueva administración federal sostiene que fue inflado hasta 10 veces más de su valor real.

Y le programan la segunda audiencia

Un juez federal programó para el miércoles a las 9:30 horas la segunda audiencia inicial de Emilio Lozoya, en la que será imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por el caso Odebrecht.

El juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, acordó fijar hora y fecha de la diligencia, luego de que esta tarde fuera solicitada por la Fiscalía General de la República.