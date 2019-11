Comparecerá terna a Corte la próxima semana

Ciudad de México.- Las tres candidatas a ocupar la vacante que dejó el Ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia comparecerán a partir del martes próximo en la Cámara de Senadores.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, la designación entre Margarita Ríos-Farjat, Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez se dará antes del 12 de diciembre, cuando la Cámara alta concluya este periodo ordinario de sesiones.

El legislador informó que, hasta las 14:00 horas, el Senado aún no recibía del Ejecutivo la terna que había anunciado en su conferencia matutina. Según dijo, solicitará a la Mesa Directiva que el nombramiento se procese lo más rápido posible.

Monreal valoró, por lo pronto, positivamente los perfiles de las aspirantes, aunque Margarita Ríos-Farjat y Diana Álvarez formen parte del Gabinete, la primera en el SAT y la segunda en la Secretaría de Gobernación.

"La terna me parece bien. Creo que reúne los perfiles que habíamos solicitado: independencia, profesionalismo, capacidad, y ahora será al interior que decidamos", dijo en entrevista.

"Son dos funcionarias (Farjat y Álvarez), pero la Constitución no lo impide. La Constitución habla perfectamente de quienes tienen impedimento: Secretarios de Estado, senadores, diputados, gobernadores, y en este caso no hay impedimento alguno".

El también coordinador de Morena explicó que si la terna finalmente llega al Senado este viernes, el lunes próximo comenzaría el proceso de designación. Ese día, la Comisión de Justicia citaría a las candidatas.

"Vamos a ver quién reúne las cualidades que a juicio de los grupos parlamentarios reúne la mayoría calificada. Pero ya lo advertí hace días: me está costando más trabajo ahora construir mayorías calificadas", previno.

Por separado, el senador panista Damián Zepeda cuestionó la terna enviada por López Obrador.

"Confirma el desprecio que tiene Andrés Manuel López Obrador por la autonomía e independencia del Poder Judicial: es increíble que en medio de un discurso de que van a respetar y fortalecer al Poder Judicial, envía en su terna a dos integrantes actuales de su Gabinete.

"No son personas que hayan tenido coincidencia o afinidad, no. Hoy son sus subordinadas, la titular del SAT y la Subsecretaria (de Gobernación) en funciones. No tengo nada en contra de cada una de ellas, pero de ahí a que quieras sacar de una oficina de tu Gobierno a un perfil y enviarlo a la Corte, me parece un sinsentido brutal de parte del Presidente y no me parece correcto", planteó en entrevista.

Para el senador sonorense, esa decisión refleja la visión que López Obrador tiene del Poder Judicial.

"Al que quiere subordinado, como una oficina de Gobierno más. Mi respeto para esos perfiles, pero es muy negativo que el Presidente crea que es correcto sacar de su Gobierno a subordinadas, y enviarlas a la Corte".