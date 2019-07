Complican entrega de fertilizante en 2 regiones

Ciudad de México.- El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos indicó que en dos regiones de Guerrero se ha complicado la entrega de fertilizantes debido a bloqueos y actos de violencia por parte de diversos grupos.

"Hay que reconocer que han habido unas situaciones adversas que no nos ha permitido llegar a todos, pero en próximas fechas nos acercaremos al 100 por ciento", dijo en conferencia en Palacio Nacional.

El funcionario detalló que las zonas Norte, Tierra Caliente y Costa Grande tienen una cobertura del 100 por ciento, pero la Costa Chica y la Montaña tienen un rezago en la entrega del 67 y el 51 por ciento, respectivamente.

"Este programa no ha estado exento de imponderables como vandalismos, problemas en el transporte, cierre de carreteras e incluso algunos actos de secuestro y de violencia, porque los grupos se han sentido afectados por esta forma nueva de entregar el fertilizante a los productores", expuso.

"Donde tenemos márgenes extremos de pobreza es donde ha sido más difícil llegar, son las zonas donde hemos encontrado más obstáculos, nos hemos reunido con presidentes municipales, con líderes de campesinos para que permitan facilitar acceso, mucho de la reducción en porcentaje de entrega es porque no hemos podido llegar al destino final por bloqueos que se han establecido".

Indicó que la meta inicial era de 178 mil beneficiarios, pero luego de un censo creció a 233 mil 235 productores, de los cuales el 98.5 por ciento ya recibieron el comprobante de legítimos propietarios.

El titular de Agricultura agregó que todo el fertilizante ya se encuentra en el Estado, en bodegas y centros de acopio para que los campesinos puedan recibirlo.

Reconoció que el cumplimiento del programa ha dependido de factores como el tránsito libre de cargamentos, operación sin contratiempos de las bodegas y conciliación del padrón.

Asimismo, Villalobos aseguró que hasta el momento no hay ediles ni personas retenidas por pobladores y las manifestaciones han bajado de intensidad.

Por su lado, el presidente López Obrador aseguró que se seguirá cumpliendo con el compromiso de la entrega de fertilizantes, para lo cual se hizo una inversión de mil 500 millones de pesos.

"Llegamos al acuerdo, se hizo el compromiso de entregar los fertilizantes y se avanzó mucho", sostuvo en conferencia mañanera.