Compra Pemex en 600 mdd refinería en Houston

Reforma

Ciudad de México.- Con un pago de 600 millones de dólares, el Gobierno mexicano consumó la compra del total de las acciones de la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Estados Unidos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes sobre la transacción y explicó que, dado que Pemex ya era dueño de la mitad de las acciones, solo tuvo que concretar la adquisición del 50 por ciento, que estaban en manos de la empresa Shell.

"Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell, se compró el 50 por ciento de las acciones, porque el otro 50 por ciento ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería", dijo.

"¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños, que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deer Park, de Shell? Nos costó 600 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos, no crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un Gobierno honesto y austero, sin lujos".

A través de sus redes sociales, el Mandatario sostuvo que esta operación, sumada a su plan en materia de infraestructura en el sector energético, su Gobierno logrará tener en operación ocho refinerías.

"Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles", señaló.

"En esencia, recibimos 6 refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando la coquizadora de Tula, para ampliar la capacidad de refinación en esa plante y dos refinerías más. Recibimos seis refinerías y vamos a entregar 8 refinerías".

López Obrador consideró que, para 2023, México podría ser autosuficiente en materia de combustibles, ya que Pemex tendrá la capacidad de procesar todo el petróleo crudo que produce.

Informó que, para conocer más detalles, invitará a su conferencia matutina del miércoles tanto al director de Pemex, Octavio Romero, como a los integrantes del Consejo de Administración de la petrolera, que -afirmó-aprobaron la compra de acciones por unanimidad.

"Bueno, esta noticia que quería transmitirles. Vamos a detallar sobre esta compra en la mañanera del miércoles, pasado mañana, invito a participar al director de Pemex, a todo el Consejo de Administración de Pemex que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. ¡Que viva la independencia!", agregó.

El pasado 12 de mayo, el director de Pemex ya había informado que la refinería Deer Park es propiedad de Pemex y es controlada desde México por PMI Holdings.

Deer Park Refining Limited Partership fue constituida en 1993, en Estados Unidos, con capital de Pemex y de Shell Oil Company.