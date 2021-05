Compran 40% menos fármacos y más caros

Reforma

Ciudad de México.- En el primer trimestre de 2021, el sistema nacional público de salud no sólo adquirió hasta 40 por ciento menos fármacos que el año pasado, sino que además compró 10.31 por ciento más caro por la inflación y la pandemia, advierte un análisis del Instituto Farmacéutico (Inefam).

De acuerdo con el organismo especializado en compras públicas de Salud, para el primer trimestre de 2021 se han adquirido 180 millones 524 mil 816 piezas de fármacos, sin embargo, aseguró Enrique Martínez, director de este instituto, se requieren más de 300 millones.

"Lo que se está viendo es un enorme rezago en la adquisición de medicamentos, en el caso particular del sector público se estima que tuvo una caída de cerca del 40 por ciento en el primer trimestre de 2021 respecto con al primer trimestre de 2020", señaló.

De acuerdo con el análisis, el gasto en la compra de medicamentos en el primer trimestre de 2021 fue 10.31 por ciento más caro debido a la inflación.

El experto explicó que además, ante la pandemia de Covid-19 se encarecieron medicamentos que registraron mayor demanda.

Según este análisis, los precios de las soluciones electrolíticas y sustitutos de plasma, así como anestésicos, registraron hasta 78 y 73 por ciento de aumento, respectivamente, en el primer trimestre de 2021, con respecto a 2020, los cuales ante el Covid-19 registraron una alta demanda.

Medicamentos como propofol, fludocortisona e hidroxicloroquina aumentaron 9 mil 502 por ciento; mil 533.1 por ciento y mil 507.1 por ciento, respectivamente.

Además, las compras "pulverizadas" del Gobierno debido a que el proceso de compras consolidadas para este año aún no concluye, fueron un factor que elevó costos.

Martínez alertó que son muchos procesos de compra para adquirir pocas piezas, cuando normalmente con unos cuantos procesos se compraban muchas piezas.

"Son muchos procesos para pocas piezas y varias de estas claves están comprándose caras, porque no hay programación de compra, no hay consolidada, no hay peticiones para que se pueda cubrir adecuadamente durante un año, simplemente no hay planeación es la improvisación total.

"En el primer trimestre hay más de mil procesos de compras del IMSS, por ejemplo, es impresionante porque primera ocasión que amanece sin una consolidada en 2021", advirtió.

Dijo que el hecho de que no existan compras programadas para adquirir muchos millones de piezas, como sucedía en compras consolidadas anteriores, no ha permitido eficiencia y la obtención de los mejores precios.

Precisó que 60 por ciento de las adquisiciones de fármacos provienen de las extensiones de contrato de las compras consolidadas de 2020, es decir, no se tuvo que volver a licitar sino que se aprovecha la extensión de contratos que vienen del 2020 mientras que el otro 40 por ciento tiene que ver con las compras que directamente las instituciones han realizado.

De este 40 por ciento, un 70 por ciento son compras realizadas por adjudicación directa.