Compran dron en Tabasco de 12 mdp y lo embodegan

Ciudad de México.- Un dron de 12 millones de pesos que adquirió el exgobernador Arturo Núñez para la seguridad pública en Tabasco está embodegado desde hace año y medio.

Con la llegada de Adán Augusto López como mandatario estatal resurgió la duda sobre el paradero del equipo que formó parte del Programa Emergente para la Seguridad Pública.

La nave aérea no tripulada está en desuso desde noviembre de 2017, fecha en la que fue comprada a la empresa Grupo Alemán Trucks & Buses, mediante dos pagos de 6 millones 385 mil 438 pesos.

El dron "Penguin C UAS" pesa 21.5 kilos, mide 2.27 metros, tiene una duración de vuelo de más de 20 horas y un radio de operación de más de 100 kilómetros.

"Es un dron que tiene una capacidad de vuelo hasta Tenosique, para cubrir la frontera, y nos sirve para tareas de seguridad, no es un dron de poco alcance, y a eso se debe la diferencia de precio", justificó Núñez entonces.

Falta de personal capacitado para maniobrarlo, la espera de permisos federales para volarlo o la necesidad de contratarle un seguro han sido los argumentos por los que la inversión millonaria está inmóvil.

Cuestionados sobre el paradero del dron, los actuales funcionarios estatales se han deslindado de la responsabilidad de aclarar las características de su adquisición.

"Pregúntenle al Fiscal cómo va la investigación. Yo la conozco desde luego, pero tengo que guardar el debido proceso", expresó el actual Gobernador de Tabasco.

"La aeronave existe y también hay una denuncia por la que se está investigando".

"También el Secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, negó tener la autoridad para hablar sobre la aeronave no tripulada de la empresa de Letonia "UAV Factory".

"Quien les puede informar sobre ese tema es el propio Secretario de Seguridad Pública. Fue comprado con recursos del C4, todo lo relativo a C4 se transfirió a Secretaría de Seguridad Pública", respondió.

Pero el titular de esta dependencia, Jorge Aguirre Carbajal, negó hablar con Reforma sobre la fecha tentativa en la que el dron vigilará el robo de hidrocarburo, como lo afirmó él mismo en enero pasado.

Donde sí detalló que sólo le faltaba un seguro para volarlo, fue en una reunión en el Congreso local el pasado 26 de febrero, reveló una legisladora a este diario.

Sin embargo, las características del artefacto se conocerán a detalle de manera oficial hasta 2023, pues la información está reservada para no perjudicar la seguridad estatal.