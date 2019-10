Con antecedentes penales, 15 de los 27 detenidos y liberados en megaoperativo de Tepito

De las 32 personas detenidas durante el operativo policial contra La Unión de Tepito en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, 15 tienen antecedentes penales por diversos delitos, principalmente narcomenudeo, según informes de autoridades capitalinas y del poder judicial local.

De acuerdo con las bases de datos, 17 personas no tienen antecedentes, incluso los tres hombres a los que el juez decretó prisión preventiva oficiosa; sin embargo, cuatro de los que quedaron en libertad han estado más de una vez en centros de reclusión penitenciaria capitalinos.

Uno de los sujetos capturados la madrugada del pasado 22 de octubre tiene tres ingresos en el reclusorio Oriente por secuestro, robo calificado y portación de arma de fuego, mientras que otro también ha estado tres veces en el mismo penal por los delitos de narcomenudeo y robo.

Se indicó que uno más de los detenidos ha estado en dos ocasiones en el reclusorio Norte por narcomenudeo y robo; de igual manera, otro estuvo dos veces encarcelado en el reclusorio Oriente por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y robo calificado.

Los detenidos, y posteriormente liberados por un juez, mostraron estas fotografías con las que supuestamente mostrarían momentos antes de la detención ocurrida el martes en el megaoperativo contra las drogas en Tepito Foto: (Especial)

A dos de las 15 personas que cuentan con antecedentes penales se les dictó la prisión preventiva oficiosa, en una audiencia por separado que encabezó este jueves la juez Ana Urbina.

En tanto que este 24 de octubre, el juez Delgadillo Padierna calificó de legal la detención de tres individuos localizadas en un domicilio de la calle Peralvillo, donde se localizaron una tonelada de mariguana, 19 armas de fuego, una bazuca, además de 19 kilos de cocaína.

Los reportes revelan que de los 15 detenidos que cuentan con ingresos a reclusorios, dos son mujeres y se les acusó por narcomenudeo al igual que a otros siete; a cuatro por robo; dos por robo calificado; uno por violencia familiar; dos por portación de arma de fuego; uno por lesiones y uno por robo de transeúnte con violencia, así como uno por secuestro, detalló el portal Milenio.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la detención de estas personas se hizo de manera legal y en flagrancia, asimismo emitió un comunicado en el que reconoció que hubo imprecisiones en el informe policial presentado el jueves durante la audiencia de los imputados tras el operativo en Tepito.

¿Confundidos?

Derivado de la liberación de 27 de los detenidos, tras un megaoperativo realizado el pasado martes en un predio del barrio de Tepito, otorgada por el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dijo que le sorprendió la liberación de los detenidos y que pudieron haber existido fallas en el debido proceso, además que la cantidad de drogas y y armas aseguradas en el inmueble, en su opinión, eran suficientes pruebas.

Sin embargo, cuando fueron liberados, varios de ellos aseguraron que fueron detenidos de forma arbitraria y mostraron fotografías de la fiesta en la que se encontraban cuando llegaron los policías y se los llevaron a la fuerza e insistieron en que solo convivían.

"Yo soy cantante. Me contrataron para cantar. Estábamos en una fiesta en el 25 de Peralvillo. De repente llegaron ilegalmente a decirnos groserías, de hecho, me pegaron y nos privaron de la libertad”, dijo Héctor, también conocido como El Serafín de la Salsa, uno de los liberados.

El titular de Seguridad fue cuestionado si se trató de un error en la detención y posterior liberación de los sospechosos, o si se trató de una nula valoración de las evidencias presentadas a lo que el secretario respondió.

"No lo sé, es lo que vamos a revisar, hasta ahorita no podemos desacreditar el juez el día de hoy por eso no quiero contradecirlo, tenemos que revisar lo que él dijo”, aseguró García Harfuch.

En este operativo, también fueron acusados y detenidos policías capitalinos por cometer abuso de autoridad, maltratos a los detenidos y son investigados por su presunta participación con el grupo criminal de la Unión Tepito.

En un tercer y cuarto inmueble que al parecer eran utilizados como bodega, fueron aseguradas 13 armas de fuego cortas, 7 armas de fuego largas, un tubo lanza cohetes, 17 cargadores de arma larga y 37 de arma corta. Además de 1,520 cartuchos útiles y cinco granadas. Foto: (Impresión de pantalla Noticieros Televisa)

“Alguien le mintió a Omar García (titular de la SSC)"

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó la liberación de 27 de 31 personas detenidas el martes pasado en la colonia Morelos, en el operativo contra el grupo criminal “La Unión Tepito” donde se aseguraron más de 2.5 toneladas de droga, se desmantelaron dos laboratorios y se decomisó un arsenal que incluía lanzagranadas.

El juez consideró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el apoyo de la Secretaría de Marina, intentó hacer pasar por delincuentes a personas que no están vinculadas con actividades ilícitas.

En el megaoperativo ocurrido el martes, fueron decomicados 1,639 kilos de marihuana, uno de los m{á grandes golpes contra el narcotráfico en la zona Foto: (Impresión de pantalla Noticieros Televisa)

“Alguien le mintió a Omar García (titular de la SSC) para iniciar una investigación”, determinó el juez quien calificó de inverosímil el informe policial, que ni siquiera está firmado, que presentó la SSC, del que se dio parte a la Fiscalía General de la República (FGR)", dijo el juez Delgadillo Padierna, el mismo que determinó que Rosario Robles, acusada de presunto ejercicio indebido del servicio público y ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, permaneciera en prisión por considerar que podría escapar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad capitalina, en la operación, supervisada por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, los operativos fueron debidamente legales gracias a dos órdenes de cateo emitidas por un juez y que en el operativo fue exitosos ya que se encontraron 1,639 kilos de marihuana, 21 kilos de cocaína, 13 armas cortas, siete largas, un lanzagranadas, cinco granadas, así como dos túneles.





Fuente: www.infobae.com