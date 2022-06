Con nosotros inició nueva etapa progresista en América Latina: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- Tras la victoria de Gustavo Petro en Colombia, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con su llegada a la presidencia de México en 2018 inició una nueva etapa progresista en América Latina.

"Yo estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, America Latina y el Caribe. Hubo así como un esplendor de Gobiernos progresistas en América Latina, por distintas circunstancias se fue apagando ese movimiento, ese ambiente, se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo.

"Cuando llegamos nosotros eran pocos los países que tenían Gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes y el de ayer fue histórico", comentó López Obrador.

Ayer, Colombia dio un vuelco a la izquierda y eligió como presidente a Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, exalcalde de Bogotá y contendiente por tercera vez al cargo.

Petro obtuvo el 50.4 por ciento de la votación con más de 11 millones 200 mil votos por 10 millones 500 mil de su contrincante (47.3 por ciento), el empresario Rodolfo Hernández.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aclaró que su felicitación a Joe Biden, respecto a la de Petro, fue distinta porque en ese momento aún no había resultados definitivos en Estados Unidos.

"Muy importante, es un triunfo histórico. Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro si me tardé para felicitar al Presidente Biden, son cosas distintas. Todavía no estaban los resultados, había un recuento de votos y cuando ya lo felicité ya había salido a reconocer su triunfo el presidente actual", explicó.

López Obrador celebró el triunfo del colombiano en Palacio Nacional con una cumbia de Margarita, "La Diosa de la Cumbia", a quien agradeció porque fue de las únicas que aceptó sus invitaciones a cantar en el Zócalo cuando fue jefe de Gobierno.

"Un saludo al pueblo de Colombia, pusieron el ejemplo. Voy a poner aquí una cumbia, porque vallenato no, está Margarita la 'Reina de la Cumbia', que es cumbia mexicana, después la Sonora Dinamita, la que más se conoce en el mundo es la 'Pollera Colorada'.

"Además es Margarita, 'La Diosa de la Cumbia', que le agradezco mucho porque cuando estábamos en la oposición ella cantó aquí (en el Zócalo). Ahora, imagínense el fragmento del Carnaval de Río (de Janeiro) cuando (sean) las elecciones de Brasil, lo contentos que vamos a estar", dijo.

Plantean integración de América

Por otro lado, el presidente López Obrador mencionó que ya se comunicó con Petro con quien planteó la búsqueda de la integración de América, incluyendo a Canadá y Estados Unidos.

"(Con Petro) vamos a trabajar juntos, coincidimos que debe de buscarse la integración de todo el continente y debemos incluir a Canadá y EU, inclusión de toda América para formar una región. Que podamos complementarnos con recursos naturales, trabajo, una región, todos juntos.

"Es una etapa nueva, con respeto a las autonomías y a las soberanías de los pueblos, como fue la comunión europea, que luego se convirtió en Unión Europea, estamos buscando eso", aseveró.

López Obrador puntualizó que debe haber unión en el continente y no exclusión basada en cuestiones ideológicas o por discriminación.

"Hay muy buenos diplomáticos, políticos en América y debe haber voluntad para no excluir, no unirnos, no castigar por cuestiones ideológicas, dogmatismos, por discriminación", agregó.