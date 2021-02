Con nueva reforma eléctrica, en México ‘no habrá más apagones’

Agencias

Ciudad de México.- Con la nueva reforma eléctrica, en México "no habrá más apagones" y se garantiza un precio justo a empresas y al servicio de uso doméstico de luz, afirmó este domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

De gira de trabajo por la Paz, Baja California Sur, el primer mandatario de país demandó a los legisladores federales actuar de manera responsable frente a la iniciativa de ley que envió para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que el estado mexicano tenga la rectoría en ese ámbito.

Morena y aliados votarán a favor de reforma eléctrica

Sobre todo- resaltó el presidente - de cara a gran lección que a su paso dejó la crisis energética de hace unos días en el norte del país a partir del corte del suministro de gas natural desde Texas, Estados Unidos consistente en que "no hay que poner todos los huevos en una sola canasta" y contar con alternativas para generar energía.

"Yo espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad porque eso significa seguridad para todos los mexicanos, significa que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica, que no van haber apagones y algo que no debe olvidarse, durante el periodo neoliberal cada año aumentaba el precio de la luz, año con año, desde que estamos en el gobierno no ha habido aumentos en el precio de la luz; entonces, por eso necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente pensando en el pueblo y no en las empresas que se han dedicado a saquear a México, que se piense en el consumidor".

El llamado de López Obrador a los diputados resaltó que también las empresas y el comercio se han visto afectados por los altos precios que pagan por el servicio de luz y se debe pensar en ellos.

"(Hay que pensar ) no sólo en el consumidor doméstico, sino también en las empresas porque con el modelo neolberal tienen que pagar mucho por la energía eléctrica, con la Comisión Federal de Electricidad se garantiza que no falte la luz y de que se paguen precios justos, no sólo en cuanto al consumo doméstico sino al consumo de las empresas y del comercio" subrayó López Obrador al inaugurar en La Paz seis unidades de turbogás que garantizarán el servicio de energía eléctrica en la entidad todo el sexenio.

Previo al llamado a los legisladores que esta semana prevén votar la reforma en materia eléctrica en el pleno de la cámara de diputados, el jefe del ejecutivo federal reiteró que México salió adelante "en tan solo cinco días" de la crisis de los megapagones por toda la infraestructura que se tiene en cuanto a termoeléctricas y uso de otros combustibles.

Desgraciadamente, en Texas siguen encerrados, padeciendo y sufriendo ésta problemática porque el mando en el sector eléctrico "está pulverizado" y no se piensa en la gente, en los ciudadanos sino en el lucro por parte de las empresas particulares.

Además de que sólo cuentan con el gas natural para generar energía

El presidente reiteró que desde que se dieron las primeras señales de que una crisis estaba por generarse en materia eléctrica, se tomaron decisiones desde la CFE, la secretaría de energía y se contó en todo momento con el apoyo y respaldo de los trabajadores para solucionar el abasto de energía eléctrica.

"Es muy importante como lección el no poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué salimos nosotros? Porque tenemos varias fuentes para generar energía, es un abanico. ¿Cómo nos ayudaron ahora en esta crisis las hidroeléctricas, que también las habían dejado en abandono? (...) y esa es una muy buena lección: no estar apostando solo a un tipo de combustible, desde luego, buscar que sean combustibles no contaminantes, pero tener las opciones, tener varias alternativas" expresó.

Se modernizarán termoeléctricas de todo el país

En su intervención, adelantó que en breve tiempo se anunciará un plan de modernización de toda las plantas termoeléctricas en México para contar con energía limpia y de bajo costo.

A manera de adelanto señaló que se cambiarán todas las turbinas por unas nuevas a fin de contar con más energía eléctrica y utilizar toda la infraestructura existente en el país.

López Obrador aprovechó para hacer un reconocimiento especial a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y acusar a los críticos de su movimiento de hacer una contracampaña cuando pidió a los mexicanos apagar la luz en las horas pico, que van de 6 de la tarde a 11 de la noche.

El presidente consideró que hicieron el ridículo porque "durmieron con la luz encendida" quienes están enfadados y enojados con las acciones que emprende su gobierno.

A sus adversarios les recomendó actuar de manera responsable, dar la cara y no arriesgar a los integrantes de su movimiento opositor.