Con playera ensangrentada, madre denuncia bullying

Ciudad de México.- Una madre de familia de la Jiutepec, Morelos, subió a redes sociales imágenes de la playera escolar de su hijo ensangrentada, como denuncia del acoso escolar que sufre el menor en la primaria 'Tierra y Libertad'.

Las imágenes revelan que la saña debe rondar la cotidianidad del pequeño y pronto comenzaron a difundirse de manera rápida y masiva en redes sociales.

En la viralización del caso no solo se reprueba la actitud de los compañeros, sino la ceguera en la que viven los maestros y mucho más la ineficacia de las autoridades para detener el bullying.

La página Soy de Morelos en Facebook, lo subió con la siguiente leyenda:

Tolero muchas cosas pero esto simple y sencillamente "NO" el día de hoy lunes 8 de abril mi hijo salió de la escuela primaria "Tierra y Libertad" con la playera toda ensangrentada me comentan mamás de otros grupos y del grupo de mi hijo que mi hijo es víctima de bullying por parte de sus compañeros... Tengo testigos del hecho y estoy muy enojada por qué podrán hacerme a mi lo que quieran pero con mis hijos nadie se mete si la escuela no hace nada o no da una sanción llegaré hasta las últimas consecuencias...

MADRE DE FAMILIA ACUSA BULLYING EN ESCUELA DE JIUTEPEC

*Mucho ojo #IEBEM se requiere pronta respuesta y solución.

Una madre de familia dio a conocer esta tarde las condiciones en que encontró a su hijo en la primaria TIERRA Y LIBERTAD de la Col. Otilio Montaño en el municipio de Jiutepec, Morelos.

NO ES UN PROBLEMA MENOR

México continúa en el primer lugar internacional entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en casos de acoso escolar, fenómeno que afecta a 40% de los alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas del país.

Sin embargo, no se ha dado suficiente atención al problema, coincidieron representantes de organizaciones de la sociedad civil durante la presentación del libro Protocolo para la Atención del Bullying.

Quien tiene la obligación es la propia SEP que ha dado dos o tres brochazos en estos años pero nada consistente”, advirtió Rafael Ochoa, exlíder del SNTE y parte de la asociación civil Maestros por México.

En este contexto, Óscar David Hernández Carranza, presidente del Premio Nacional de Salud A.C. y coautor del libro, aseguró que el protocolo es un instrumento para que las instituciones educativas sepan cómo atender el acoso escolar.

Lo que queremos es que cualquier escuela, cualquier instituto de enseñanza lo pueda hojear, lo pueda leer y siguiendo estos pasos podrá fácilmente atender correctamente el bullying, prevenirlo en primera instancia y de no ser así, saber cómo actuar en consecuencia”, dijo.