Con reforma, tarifa única de luz en el país: Bartlett

Víctor Zubieta / Agencia Reforma / Manuel Bartlett, director de CFE, dijo que si se aprueba reforma eléctrica de AMLO, se establecerá tarifa única en el País, pues sistema actual es un obstáculo

Ciudad de México— Durante comparecencia en San Lázaro, Manuel Bartlett, titular de CFE, dijo que de aprobarse la reforma eléctrica se tomará la medida de establecer una tarifa única de luz en todo el país.

Aclaró que actualmente se está bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía y por eso hay múltiples tarifas en los estados, lo que impide el desarrollo del país.

"Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el País, ahorita estamos bajo la reglas de la comisión reguladora de energía y tenemos múltiples sistemas de tarifas que generan un problema en diferentes estados.

"Se establece una tarifa baja en un lado, más alta en otro y eso es un obstáculo para el desarrollo del País porque vemos que las empresas andan buscando cuál es la tarifa baja", afirmó Bartlett.

Luego que el diputado perredista Mauricio Prieto le preguntara al titular de CFE qué hará para bajar las tarifas si no aprueba la reforma eléctrica, Manuel Bartlett respondió que las tarifas se han mantenido bajas.

"Seguiremos manteniendo a las tarifas bajas y esa es la norma, lo hemos hecho en condiciones difíciles, lo hicimos en el momento más crítico cuando se congelaron los gasoductos.

"Si no se aprueba la reforma seguiremos manteniendo las tarifas más bajas, pero esperemos que sí se apruebe, porque entonces tendremos más libertad y mayores instrumentos para bajar tarifas".

En su participación, el ex priista resaltó cómo durante la pandemia de Covid-19 se ha apoyado a los usuarios, aumentando los subsidios para evitar el aumento de tarifas.

Dijo que se evitó en 2020 que casi 600 mil usuarios al mes salieran de la tarifa subsidiada.

Agregó que, en julio pasado, el beneficio alcanzó casi el millón de usuarios.

"El apoyo hasta el pasado agosto, asciende a 16 mil 570 millones de pesos, mismos que la CFE no obtuvo en ingresos. En tanto, el sector privado no participó con ningún apoyo directo a la población. Una muestra más de lo que es anteponer el servicio público, por encima del interés comercial", expuso.

Señaló que se está cumpliendo con la instrucción del Presidente López Obrador de generar el rescate de la Comisión Federal de Electricidad de la "urdimbre letal" tejida por la reforma energética de 2013.

Expuso que se ha buscado el fortalecimiento de la infraestructura de CFE, construyendo nuevas centrales de Generación, sin Asociaciones Público-Privadas y sin PIDIREGAS, y que estarán concluidas antes de que termine el sexenio.

Agregó que habrá la construcción de 16 plantas, incluido un parque solar de grandes dimensiones, que aportarán 8 mil 600 Megawatts de potencia, realizándose a partir de un autofinanciamiento, mediante un Fideicomiso Maestro de Inversión, y con recursos obtenidos en bancas de desarrollo nacionales e internacionales.

"El proceso constructivo de estos proyectos está en progreso, seis de las centrales se encuentran en licitación. Del bloque de plantas a construirse mediante las bancas de desarrollo, tres ya han sido firmadas.

"Además, con 2 la adquisición y puesta en operación de Unidades Aeroderivadas en la planta de González Ortega, se está apoyando al Sistema de Baja California, en su momento de mayor demanda", explicó.

Agregó que otra acción de gran alcance es el programa de modernización de hidroeléctricas.

Dijo que entre 10 y 14 presas recibirán trabajos de sustitución de equipos principales, como turbinas, generadores y transformadores. Se aprovecha la infraestructura existente, sin causar afectaciones y reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero.

En ello se invertirán mil 100 millones de pesos, alargando 50 años su vida útil y añadiendo cerca de 1,800 Gigawatts hora a la generación anual, indicó.

Señaló que, en paralelo al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, CFE continúa recomponiendo sus capacidades de gestión, pues se erogan anualmente 250 mil millones de pesos para insumos y servicios.

Cuestionan a Bartlett por uso de carbón y propiedades

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, acusó al director general de la CFE de estar obsesionado con el carbón y le reprochó las 25 casas que presuntamente adquirió a través de familiares, empresas y prestanombres.

Durante la comparecencia del ex Secretario de Gobernación ante la Comisión de Energía, el legislador acusó a Bartlett de insistir en la reforma eléctrica para proteger sus negocios y los del senador de Morena, Armando Guadiana, por lo que le preguntó qué se necesita para quitarle su obsesión por los combustibles fósiles que ponen en riesgo a las y los mexicanos.

"Licenciado Bartlett, ¿qué necesitamos hacer para sacarlo de su obsesión por el carbón, por los combustibles fósiles y por condenar a los mexicanos a un futuro que no se merecen?", cuestionó.

Máynez, quien inició su intervención diciéndole a Bartlett que no era bienvenido, puso en duda que, como señala la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, estén comprometidos con el cuidado de las energías limpias, porque en el caso del director de la CFE, no pudo cuidar ni las elecciones de 1988.

"Sí, en la exposición de motivos nos dicen que no van a desaparecer las energías limpias, que las van a cuidar mucho, ¿así como cuidaron las elecciones del 88, Licenciado?", preguntó.

En respuesta, Bartlett negó estar obsesionado con el carbón.

"No tenemos una obsesión del carbón, no sé de dónde saca usted eso. ¿Sabe usted, señor diputado, cuántas plantas de carbón tenemos, sabe usted? (...) Le quiero recordar a usted y a los diputados que participan en está plática que la CFE genera el 37 por ciento de la energía limpia del País", replicó el director de la CFE en medio de aplausos de morenistas.

Ante la insistencia de Bartlett para que Máynez contestara, el emecista reviró preguntándole cuántas casas tiene.

"Yo le preguntaría a usted, ¿cuántas casas tiene? Porque aquí se habla de negocios, nosotros votamos en contra de la reformar eléctrica de Peña Nieto, no hay nadie de Movimiento Ciudadano con negocio con Peña Nieto, por eso nos dimos el gusto de votar en contra su reforma a Peña Nieto", sostuvo.

El coordinador de MC acusó al titular de la CFE de estar peleando, a través de la reforma eléctrica, en contra de los negocios del ex Presidente Enrique Peña Nieto, pero a favor de los de él y del senador morenista Armando Guadiana.

"La CFE le acaba de dar un contrato por 32 millones 828 mil pesos al senador Guadiana. Sí está obsesionado con el carbón y más cuando es negocio para ustedes, director. ¿Por qué no nos explica cuántas de sus propiedades o cuentas de sus inversiones están en los Pandora Papers?, ¿por qué no nos explica por qué compraron, tan solo en la zona de Polanco, Reforma, Tecamachalco, la Roma, Lomas de Chapultepec 11 propiedades en un radio de dos kilómetros?, ¿por qué no nos cuenta del patrimonio que ha construido?", dijo en medio de gritos de "cobarde" de legisladores de Morena.

El emecista fue interpelado por el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien lo acusó de ser empleado del ex Presidente Carlos Salinas.

Ante ello, Máynez sostuvo que el único empleado de Salinas es Bartlett y calificó a Noroña como "el señor de los suelos".

"Ustedes están peleando en esta reforma contra los negocios de Peña Nieto porque están peleando por los negocios de Guadiana y de usted, señor Bartlett. Los salinistas son ustedes, si Salinas llegó al poder fue

por el fraude de este señor y hoy vienes de lame suelas con el del fraude, hermano, no cabe duda que sigues siendo lo que empezaste siendo toda tu vida, el señor de los suelos", reiteró.