Con sed de justicia, Elba Esther busca dirigencia del SNTE

Elba Esther Gordillo participó en el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes MXM, que tuvo lugar en Cholula, Puebla, donde destacó que sin odio ni sed de venganza, siguió con su derecho, al ser exonerada, de llegar a la presidencia del SNTE a cambio de que haya una elección libre.





"No es un pleito personal (..) Ni el odio me puede dominar, ni sed de venganza, no la tengo, palabra de honor que no; lo que debemos tener es sed de justicia, de legalidad; yo seguí mi derecho legal y legítimo al ser exonerada de llegar a la presidencia del sindicato a cambio de que haya una elección libre con voto secreto y directo y universal, y que a través de un congreso con esas características se eligiera a la nueva dirigencia, y vamos por eso compañeros”. Destacó.





Elba Esther, quien a su llegada al evento fue recibida con aplausos y gritos de ¡presidenta, presidenta!, cuestionó a los presentes si el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tendrá viabilidad o se deberá de buscar una nueva forma de organización sindical.





"¿No será que nos vamos a quedar como sindicato con educación básica que cada vez se achica, se achica, y lo que va creciendo es educación superior y andamos preocupados cuidándonos con los de básica y peleando los carguitos en básica e ignorando educación superior?”, resaltó.