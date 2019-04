Con todo y acordeón, candidatos a CRE resbalan otra vez en Senado

Ciuidad de México





Nuevamente los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) generaron polémica en el Senado durante su segunda comparecencia ante los legisladores federales, incluso regañaron a los senadores.





A pesar de llevar decenas de hojas con notas técnicas, Jorge Amaya, quien hace poco más de un mes se hizo famoso por mostrar su teléfono celular cuando le preguntaron qué era un Certificado de Energía Limpia, este lunes tuvo que quedarse callado, por no saber contestar a la pregunta del panista Raúl Paz sobre el mercado mayorista eléctrico.





El mercado mayorista es… el mercado eléctrico mayorista es operado por la Cenace, en los que los participantes del mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de la energía eléctrica... ¿cuáles son sus principales funciones? Debe estar por ahí… No viene, pero yo creo que sus principales funciones, definitivamente… distribuir la energía… siempre y cuando esté de acuerdo Cenace con ello...", dijo.





Por su parte, Norma Leticia Campos le reprochó a la panista Xóchitl Gálvez las críticas que vertió sobre el perfil de los candidatos.





Lo que no acepto es que usted se haya presentado en el pleno del Senado con orejas de burros para todos, eso es ética, eso es un problema ético y eso es daño moral; creo que los senadores tienen que ser respetuosos con todos los ciudadanos", comentó.





Paola López, quien se confrontó con Xóchitl Gálvez en tres ocasiones, intentó regresar las críticas.





Yo sé que a la mejor son cosas técnicas y que no saben probablemente, por eso es muy importante que cuando se va a hacer una pregunta se tenga que tener conocimiento del tema, no nada más ponte a investigar o investigo de aquí y saco de una página en internet y me pongo a preguntar a lo loco, eso no lo puedo hacer", afirmó.





Y quien de plano le quiso facilitar el escenario a Luis Linares, fue el priista Mario Zamora.





Qué quiere que le pregunte para que se luzca. ¿Cuál es la pregunta que quiere que le haga para que todos que todos digamos este amigo sí sabe y conoce? ¿Qué le pregunto para que usted se luzca y quede como el mero, mero?", cuestionó.