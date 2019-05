Con todo y contingencia, se manifiestan maestros en el Zócalo

Ciudad de México.- Tras dos horas de camino, la vanguardia de la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribó a la Plaza de la Construcción.

La caminata provocó caos vehicular en las Avenidas Ribera de San Cosme, Puente de Alvarado e Insurgentes Centro, en la Colonia San Rafael, Alcaldía de Cuauhtémoc.

Así como en Avenida Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo en el Centro Histórico.

"¡El maestro luchando y su día festejando!" y "¡Maestro campesino, maestro proletario, enséñame el camino del revolucionario!", corearon los manifestantes al llegar a la plancha del Zócalo.

Durante el trayecto, los docentes afirmaron que la nueva reforma educativa, que está por promulgarse, es una ley "parchada" que no convence al magisterio disidente.

"¡El maestro luchando, también está enseñando!" y "¡Adelante, a los lados, aquí no hay acarreados!", gritaron.

Los profesores de Oaxaca, Chiapas, Guerreo, Michoacán y la Ciudad de México demandaron la reinstalación de sus compañeros cesados y el pago de salarios caídos.

Así como resarcir todas las consecuencias de la reforma educativa promulgada en el 2013 por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

En la Plaza de la Construcción se instalaron comerciantes ambulantes de comida, ropa, artesanías, sombreros y libros.

Se espera que frente a Palacio Nacional, dirigentes sindicales de la CNTE encabecen un mitin para fijar su postura sobre la nueva reforma educativa.