Con un pie en San Lázaro

Reforma / Yeidckol Polevnsky ha sido senadora y dirigente de Morena

Ciudad de México— Por primera vez, en los comicios de ayer hubo reelección consecutiva de diputados federales. De los 500 en funciones, sólo 219 optaron por repetir en el cargo, pero no todos llegarán a la meta.

En la 65 Legislatura habrá diputados que repitan y habrá también un pleno renovado, con una nueva cúpula que tomará las decisiones.

Los partidos optaron por mejores perfiles de plurinominales, pero también aseguraron espacio a sus dirigentes y principales operadores.

La fracción de Morena apuesta a mantener una combinación de operadores nuevos y experimentados.

La burbuja del partido en el Gobierno tendrá al ex senador tabasqueño Oscar Cantón Zetina; la ex presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, y Sergio Carlos Gutiérrez, representante ante el INE.

Ignacio Mier relevó a Mario Delgado en la coordinación y aseguró un lugar en la lista de plurinominales.

Entre los legisladores con curul segura está Julio César Moreno, Alcalde de Venustiano Carranza que dejó al PRD por un lugar seguro en las listas de Morena y la candidatura a dicha alcaldía, más otras posiciones.

Emmanuel Reyes Carmona, conocido por su pertenencia a la Iglesia La Luz del Mundo, goza de un lugar privilegiado para asegurar una curul.

Cuadros reciclados

El blanquiazul revivió a viejos militantes en sus listas de pluris y también repartió espacios a integrantes de la actual legislatura, para amarrar su reelección.

El diputado Jorge Romero, quien quiere ser coordinador, encabeza las listas de pluris. Santiago Creel, Margarita Zavala, Humberto Aguilar Coronado, Héctor Larios y Juan José Rodríguez Pratts tienen posibilidades de amarrar la curul por el porcentaje de votación que alcance su partido.

Javier Azuara, Carlos Alberto Valenzuela, José Elías Lixa, Lizbeth Mata y Armando Tejeda son parte de la 64 Legislatura que tienen la reelección asegurada.

A San Lázaro buscan llegar los ex gobernadores Ignacio Loyola, de Querétaro, y Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco.

'Alito' se apunta

El PRI trasladará la cúpula de su dirigencia nacional a la Cámara de Diputados, para formar burbuja de su fracción parlamentaria.

El presidente y la secretaria general del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano, se colocaron en los primeros lugares de las listas de pluris.

El exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, esposo de Carolina Viggiano, también va por la reelección.

Ildefonso Guajardo, ex Secretario de Economía en el sexenio de Peña Nieto, formará parte de la bancada en la 65 Legislatura.

En la lista de diputados plurinominales se incluyó a Augusto Gómez Villanueva, político de 91 años que fue el primer secretario de la Reforma Agraria, en 1975, durante el Gobierno de Luis Echeverría.

Eduardo Murat Hinojosa, hijo del ex Gobernador José Murat y hermano del actual Mandatario de Oaxaca, Alejandro Murat, también aparece en los espacios privilegiados de las listas pluris.

Se acomodan en MC

Movimiento Ciudadano acomodó en sus listas plurinominales a políticos que vienen del PRI, PAN y PRD, así como nuevos cuadros que se han formado a nivel local.

La lista está encabezada por Salomón Chertorivski, ex secretario de Salud en el Gobierno de Felipe Calderón, y Jorge Álvarez Maynez, secretario de Acuerdos de MC.

También está Amalia García, ex perredista y ex Gobernadora de Zacatecas que hace tres años dejó el Sol Azteca, pero no se unió a Morena.

Ivonne Ortega, ex Gobernadora de Yucatán, igualmente tiene asegurada una curul emecista. José Ángel Córdova, ex panista y ex titular de Salud en el sexenio de Calderón, se perfila para ser parte de la bancada naranja.

Agustín Carlos Basave, hijo del politólogo Agustín Basave, está en la lista de candidatos plurinominales con nuevas carreras políticas en MC; al igual que Mirza Flores, ex diputada federal y diputada local en Jalisco.

Alberto Athie Gallo, ex sacerdote y defensor de derechos humanos, tiene un espacio en las listas de MC.

Jalan a deportistas

El PVEM puso en sus listas plurinominales a dirigentes y deportistas cuyas campaña se diferenciaron.

El exboxeador Juan Manuel Márquez y las clavadistas olímpicas María José Alcalá y Paola Espinosa se intercalan con dirigentes, diputados que buscan la reelección y militantes en los lugares seguros.

La lideresa nacional del partido, Karen Castrejón, y el ex dirigente Carlos Alberto Puente Salas afianzaron lugar en los listados.

Con ellos, el partido aseguró la reelección de los diputados más cercanos a la cúpula, como Marco Antonio Gómez, Francisco Elizondo Garrido y Nayeli Arlen Fernández, estos dos últimos que en el papel eran de Morena, pero que siempre se mantuvieron en el PVEM.

La ex perredista Leticia Robles tiene posibilidades de entrar a la bancada del Verde.

El Partido del Trabajo aseguró espacios a sus líderes históricos como Alberto Anaya.

También tienen lugar amarrado Pedro Vázquez, Amado Espinosa y Reginaldo Sandoval, quien repite como coordinador de su bancada.

El PT dio espacio a Maribel Martínez, quien busca la reelección y es pareja del diputado Benjamín Robles, que también busca repetir.

El PRD registró a nuevos liderazgos locales, luego de la desbandada de militantes que se fueron a Morena.

Algunos conocidos son el exdiputado Luis Espinosa Cházaro, uno de los más cercanos a Jesús Zambrano y Rogelio Franco, ex secretario de Gobierno en Veracruz, durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes.

El dirigente de organizaciones campesinas Federico Ovalle fue considerado en la lista perredista.