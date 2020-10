Concentran 10 municipios 41% de fosas

Cd. de México (07 octubre 2020).- Diez municipios concentran el 41 por ciento de las fosas clandestinas halladas en lo que va de la Administración federal.

Tecomán, Colima, ocupa el primer lugar, con 96 fosas y 164 cuerpos exhumados, de acuerdo con un informe presentado en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, se hallaron mil 257 fosas en el País, donde había mil 957 cuerpos.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló que en 10 municipios se encontraron 516 fosas y se exhumaron 580 cuerpos.

Detrás de Tecomán están Úrsulo Galván, Veracruz, con 75 fosas y 17 cuerpos; Ahome, Sinaloa, con 63 y 100; Acapulco, Guerrero, con 61 y 33; y Mazatlán, Sinaloa, con 48 y 101.

Les siguen Playa Vicente, Veracruz, con 45 y 2; Puerto Peñasco, Sonora, con 35 y 52; Manzanillo, Colima, con 33 y 38; Cajeme, Sonora, con 30 y 45; y Juárez, Chihuahua, con 30 y 28, respectivamente.

"Son 10, lo cual coincide con la regionalización que tenemos del análisis del comportamiento de grupos delictivos", manifestó.

"En estos 10 municipios se concentra el 41.7 por ciento de las fosas y el 31.4 por ciento de los cuerpos exhumados".

Encinas precisó que el número de fosas y cuerpos hallados en lo que va del sexenio representa el 30.7 y 28.3 por ciento, respectivamente, de la cantidad histórica registrada desde 2006.

"En estos dos últimos años hemos localizado el 30.7 por ciento de las fosas históricamente registradas y se han exhumado el 28.3 por ciento de los cuerpos que se han exhumado en su totalidad, de 2006 a la fecha", aseveró.

El subsecretario atribuyó lo anterior a que se han intensificado las labores de búsqueda en coordinación con familiares de personas desaparecidas.

"Una labor que el Estado mexicano había abandonado y que por instrucciones del Presidente de la República hemos asumido como una responsabilidad del Estado mexicano, hacer la búsqueda y acompañamiento de los familiares que están en búsqueda de sus familiares", agregó.

El informe agrega que, de los mil 957 cuerpos exhumados de fosas clandestinas en esta Administración, 806 ya fueron identificados y 449 fueron entregados a sus familiares.

Los estados con mayor número de fosas son Veracruz, con 190; Sinaloa, con 153; Colima, con 149; Guerrero, con 123; y Zacatecas, con 112.

En tanto, las entidades con más cuerpos exhumados de fosas son Jalisco, con 605; Sinaloa, con 253; Colima, con 232; Sonora, con 143; y Michoacán, con 113.

Advierten falta de resultados de Fiscalías

El subsecretario de Segob alertó que no se integran carpetas de investigación por desaparición forzada en el País, lo que se traduce en impunidad.

"Hay que reconocer que hay un comportamiento desigual, hay Fiscalías que están actuando con eficacia, pero lamentablemente la mayoría no dan respuesta", dijo.

"Y quizá el dato más revelador es el hecho de que prácticamente no se integra ninguna carpeta, no se judicializa ninguna carpeta por desaparición forzada en el País, al año, no hay resultados concretos y eso implica impunidad".

Esto evidencia, abundó, que hay un problema difícil en cuanto a la capacidad de atención y respuesta de los Ministerios Públicos de las Fiscalías estatales en la atención a este fenómeno.

Encinas destacó que se requieren investigaciones y acciones de búsquedas por parte de las Fiscalías, pero también resultados concretos para castigar a los culpables.

"Estamos trabajando con las Fiscalías, esperemos que haya un acompañamiento no sólo para fortalecer sus capacidades institucionales o de identificación forense, sino lo importante es que fortalezcan su capacidad de investigación para que los ministerios públicos integren bien las carpetas, se deslinden responsabilidades y se castigue a los culpables", agregó.

"Lamentablemente no hay sanciones específicas para estos casos, pueden dormir el sueño de los justos muchas de las carpetas que se han venido integrando, sin que se tengan resultados concretos".