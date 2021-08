Concentran cinco estados aumento de la pobreza

Ciudad de México.- Cinco entidades del País aglutinan más del 50 por ciento de las personas que cayeron en pobreza entre 2018 y 2020.

La medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) correspondiente a ese periodo indica que se trata de Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Estado de México y Yucatán.

El organismo señala que entre 2018 y 2020, el número de personas en situación de pobreza en estas entidades aumentó en más de dos millones.

Esta cifra representa el 53.5 por ciento de los 3.8 millones de personas que engrosaron las estadísticas de pobreza a nivel nacional.

De acuerdo con el Consejo, Quintana Roo es el Estado con el mayor incremento, ya que en términos porcentuales, dicho fenómeno pasó de 30.2 a 47.5 por ciento, lo que representa un aumento de más de 17 puntos porcentuales.

En términos de población, estos números significan que a nivel local, las personas en pobreza pasaron de más de 546 mil a cerca de 893 mil.

Le sigue Baja California Sur, en donde el porcentaje de pobreza pasó de 18.6 a 27.6 por ciento, es decir, de 141 mil a 223 mil personas.

En Tlaxcala, el fenómeno aumentó en ocho puntos porcentuales entre 2018 y 2020, de 51 a 59.3 por ciento, lo que equivale a un incremento de cerca de 665 mil a más de 800 mil personas.

En cuarta posición se encuentra el Estado de México, en donde la pobreza se disparó de 41.8 a 48.9 por ciento, o de más de siete millones 36 mil personas a ocho millones 342 mil personas.

Yucatán, por su parte, presenta un incremento de más de cinco puntos porcentuales, de 44 a 49.5 por ciento, es decir, de 992 mil a cerca de un millón 157 mil personas.

El Coneval advierte que entre 2018 y 2020, 19 de las 32 entidades federativas observaron aumentos en el porcentaje de la población en situación de pobreza.

En contraste, 13 estados presentaron reducciones: Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Advierte Coneval aumento de carencias sociales

El Coneval advirtió que entre 2018 y 2020, la población con rezago educativo, sin servicios de salud y sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad aumentó.El análisis de las seis carencias sociales que configuran la pobreza multidimensional señala que en dicho periodo la carencia por rezago educativo afectó a 900 mil personas más a nivel nacional.

De acuerdo con el Coneval, el mayor aumento se dio entre la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela o no cuenta con educación obligatoria, la cual pasó de 6.3 a 6.9 millones de personas.

"La población de 3 a 15 años que no asiste a la escuela y no cuenta con la educación obligatoria pasó de 2.6 a 2.8 millones de personas entre 2018 y 2020. Mientras que la población de 16 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria pasó de 3.7 a 4.1 millones de personas", detalla.

El aumento de la carencia por rezago educativo se registró sobre todo en los deciles de mayores ingresos, mientras que entre la población más vulnerable, es decir, la ubicada en los deciles I y II, ésta se redujo 4.2 y 0.8 por ciento, respectivamente.

Por Entidad federativa, el incremento más importante tuvo lugar en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, con niveles de 32.5, 29.6 y 29.4 por ciento.

La carencia por acceso a servicios de salud también aumentó de 16.2 a 28.2 por ciento, es decir, de 20.1 a 35.7 millones de personas.

Lo anterior significa que en dos años hubo un aumento de 15.6 millones de personas que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada, de acuerdo con el Consejo.

El mayor incidencia de esta carencia, advierte, se dio entre el 20 por ciento de la población con menores ingresos y afectó en mayor medida al sector en pobreza extrema, en donde el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 25.6 por ciento en 2018 a 57.3 por ciento en 2020.

El Coneval llamó a apresurar el proceso de transición del Seguro Popular al Insabi, ya que en 2018, el primero registraba una afiliación de 42.1 por ciento, mientras que para 2020, la población que reportó estar afiliada al Seguro Popular o tener derecho al nuevo esquema de atención se redujo a 26.9 por ciento.

En tanto, agregó, la afiliación al IMSS aumentó de 36.5 a sólo 37.2 por ciento en dicho periodo.

El organismo señaló que la población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad aumentó en un millón de personas, al pasar de 27.5 a 28.6 millones entre 2018 y 2020.

Lo anterior como resultado de una disminución del 3 por ciento en los ingresos de los hogares más pobres, que pasó de 2 mil 365.7 pesos en 2018 a 2 mil 295.9 pesos en 2020.

De acuerdo con el Coneval, las carencias sociales que reportaron una reducción en dicho periodo fueron las relacionadas con la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos y el acceso a la seguridad social.

Sobre esta última subraya que si bien registró una reducción de 1.5 por ciento, a nivel nacional sigue siendo la carencia social con más alta incidencia, ya que afecta a 52 por ciento de la población del País.