Concluye gobierno federal rescate de mineros

Excélsior

El gobierno de México concluyó el rescate de los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en mina de Muzquiz, en Coahuila.

En la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez, anunció que el rescate del último trabajador atrapado en la mina se registró la noche del jueves.

Fueron siete días de intenso trabajo, en donde estuvimos de una manera muy organizada, en una unidad absoluta con el objetivo de rescatar a los siete mineros. Ayer, señor, a las 21:58 horas de la noche rescatamos al último trabajador minero con el nombre de Juan Carlos, que en estos momentos ya se encuentra con su familia", relató Velázquez en una videollamada desde Coahuila.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló el despliegue de elementos de las fuerzas armadas que apoyaron en el rescate de los cuerpos de los mineros.

El efectivo que participó son 166 elementos: 145 personal del Ejército y 21 de la Guardia Nacional; 14 vehículos del Ejército, tres de la Guardia; tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, una de la Guardia; y dos binomios canófilos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Todo este personal desde su arribo se puso a disposición de la coordinadora nacional de Protección Civil, de la secretaria del Trabajo y de la secretaria de Economía, quienes fueron las responsables de coordinar todos los esfuerzos allá en el área", explicó el secretario.

El titular del Ejecutivo estableció que a una semana de ocurrida la tragedia en la mina, que se debió al desborde de una represa a causa de las lluvias y el agua inundó la mina, iniciarán las investigaciones para deslindar responsabilidades.

"Vamos a que se continúe con la revisión, que no haya abusos, que se proteja a los trabajadores, lo que planteas de que haya supervisión, la no repetición de estos casos. Ya viene otra etapa, esto tiene que ver hasta con lo judicial y se tiene que llevar a cabo la investigación: por qué el derrumbe, si la mina estaba en condiciones para trabajar o no, si había seguridad", puntualizó López Obrador.

Recordó que el actual gobierno se propuso el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, que se espera se concrete antes de que concluya la actual administración.