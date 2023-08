Condiciona NL entrega de libros hasta que SEP cumpla con ley

Agencia Reforma

Monterrey, NL.- La Secretaría de Educación de Nuevo León no entregará los libros de texto a las escuelas hasta que la SEP cumpla con la publicación de planes y programas de estudio, dijo hoy la Secretaria Sofialeticia Morales Garza.

"Cuando se cumpla lo que dicta la ley general de educación, que estén publicados planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación, entonces empezaremos, si ese el caso, a repartir los libros de texto que nos hayan llegado", declaró la funcionaria.

"Tendría que ser antes de que inicie el ciclo escolar que empieza el 28 de agosto. Que no se distribuyan hasta que se cumpla con lo que dicta la ley general".

Los planes y programas de estudio son la guía de la implementación del proceso de enseñanza aprendizaje, explicó Morales al ser abordada en Palacio de Gobierno.

Morales dijo que hoy se comenzará a difundir un video en el que se explica esta postura.

"Si se publica, nosotros estamos listos en las bodegas de cada una de las regiones para distribuir los libros de los primeros cuatro grados (son los que han llegado)", dijo.

Indicó que su mensaje a la sociedad es que el verdadero problema educativo en este momento no son los libros de texto, sino reconocer que niños y niñas de Nuevo León no saben leer y escribir, no saben cálculo básico.

La próxima semana, la dependencia dará a conocer los resultados de la segunda evaluación Nuevo León Aprende, agregó, el único instrumento censal en el País que, tras la pandemia, mide el desempeño actual de los alumnos de educación básica.

Dijo también que independientemente de que la SEP cumpla con la publicación de planes y programas de estudio, el Gobierno de Nuevo León producirá sus materiales propios, especialmente en español y matemáticas.

De acuerdo con el marco legal, cuando un modelo educativo entra en vigor, deben ser publicados los planes y programas de estudio antes de elaborar los libros de texto. Para este ciclo escolar, no fue así.

Minutos después de la entrevista, la Secretaría de Educación en NL expresó en un comunicado: "Nuevo León se suma a otros gobiernos estatales en su decisión de suspender la entrega de los libros de texto de la SEP hasta que se oficialice su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Educación".