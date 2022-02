Conductora da las noticias con su bebé en brazos

Yucatán.- El pasado 25 de enero, una presentadora de noticias cobró importancia al aparecer con su bebé en brazos, dando las noticias como cada día, en Canal 13 de Yucatán. Su nombre: Yazmín Novelo.

En su perfil en Facebook, Yazmín cobró notoriedad luego que subiera un video explicando que tuvo que llevar a su bebé al noticiero porque no había opción de dejarla con su pareja en casa.

'Dejar al bebé con él, no era opción'

Fue en Facebook en donde ella misma se dio a la tarea de explicar por qué es que presentó las noticias con su bebé en brazos, aunque vamos, no tendría por qué dar explicaciones a nadie.

Yazmín indicó que su pareja estaba enferma y que "dejar al bebé con él no era opción". Agregó que quien la ayuda con el cuidado de la bebita "no estaba viniendo, mi familia no vive aquí y me tocaba salir al aire en una hora".

Las reacciones en redes

Los comentarios que se hicieron en referencia a su acción comenzaron a replicarse en las redes sociales. Se aplaudió a la televisora por dejarla transmitir con su bebé en brazos y se aplaudió también el profesionalismo de Yazmín a la hora de salir a cuadro con la bebita cargando.

"¡Qué bien que le permitan transmitir con su bebé!"; "Más empresas así, muy linda mami. profesional"; "El profesional va por delante, mis respetos para esta reportera al dar las noticias con su bebé", fueron algunos comentarios que se dieron en redes sociales luego de viralizarse su video.

Yazmín agradeció todas y cada una de las muestras de cariño luego de su acción. "Gracias a todas las compañeras por echarme la mano y apañarme. Me siento orgullosa de pertenecer a una empresa que ayuda a construir una sociedad más inclusiva con las mujeres, no sólo en el discurso", indicó en palabras que fueron reproducidas por medios como Milenio.