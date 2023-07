Confía en que MC se sume... llegado su tiempo

Foto: Alejandro Garza

Monterrey, NL.- En una gira por Nuevo León en la que la cantidad y efusividad de simpatizantes la sorprendieron incluso a ella, Xóchitl Gálvez confió en que Movimiento Ciudadano (MC) se unirá al Frente Amplio por México, integrado por PAN-PRI-PRD, para la elección del 2024, pero hay que darle tiempo.

"Hay que dejar que MC platique su proceso interno", dijo en entrevista, "y, llegado el tiempo, tendremos que sentarnos a platicar. No hay que comer ansias".

La visita a Monterrey de la senadora, quien es aspirante a la candidatura presidencial de la Oposición, alborotó a los nuevoleoneses.

Las escenas se repitieron en todos sus eventos, desde la rodada que encabezó en Fundidora y la reunión con empresarios en Cintermex hasta la comida organizada en el Casino Monterrey por el ex Gobernador Fernando Canales con cerca de 300 panistas y la reunión con cientos de personas en el Club de Leones de Paseo de los Leones.

A todo lugar donde llegó hubo que agregar sillas y fue recibida con aplausos y, en la mayoría, con el grito de "¡Presidenta, Presidenta!".

Recalcó en sus mensajes la importancia de sumar a todos los opositores a Morena.

En entrevista habló sobre las declaraciones del miércoles del emecista Luis Donaldo Colosio, que pidió un Frente contra Morena, pero sin el PRI.

"Entiendo a Luis Donaldo", dijo. "Su papá fue un priista destacado, que yo admiré, que yo reconocí y seguramente con el PRI de su papá, sí (la alianza) ¿no?

"El problema es que pensamos que los partidos son las personas", añadió, "pero yo creo que un partido es mucho más que una persona".

'Caben todos... nadie sobra'

Xóchitl Gálvez tiene claro que para impulsar un cambio en México se requiere la participación de los ciudadanos y sumar a los partidos que busquen concretar un plan común que beneficie a la población.

En entrevista con Grupo REFORMA, la senadora panista habla sobre el fenómeno que ha representado su irrupción en la contienda, sus ideas del camino que debe seguirse y hasta de su posible rival si llega a la boleta.

- ¿Cree que al final sólo quedará usted en el Frente Amplio?

"No, a veces sí se ve cuesta arriba buscar las firmas. Más bien, yo creo que los que traen un camino andado, pues sí son (Santiago) Creel, sí es (Enrique) De la Madrid, es Beatriz (Paredes), sí son personajes, yo creo que el propio (Miguel Ángel) Mancera, Silvano (Aureoles), son personajes que seguramente van a obtener las firmas y van a pasar a la siguiente etapa, que es la encuesta. Entonces yo creo que mínimo seis, siete, sí vamos a llegar a la siguiente etapa".

- ¿Hay un 'fenómeno Xóchitl'?

"Sí me sorprendió. No, no lo esperaba ¿eh? Ahora que estuve en Torreón, que había 38 grados de temperatura, la gente caminando a un kilómetro para llegar al centro de convenciones, sí me impresionó.

"Sí me impresionó porque generalmente la gente va porque la llevan, le ponen un camión, le dan un lonche, y cuando la gente usa su gasolina, su coche, usa el transporte público para llegar y escuchar una persona, pues quiere decir que hay un interés ciudadano y eso se nota, se siente".

- ¿A qué atribuye ese éxito?

"A que sí hay una historia. Yo creo que la gente sí estaba descontenta, está enojada y estaba buscando algo que le hiciera sentido. Creo que en algunos casos yo les he hecho sentido, en el que pudiéramos darle otro giro al País.

"Yo he sido muy sincera de qué cosas positivas del actual Gobierno habría que dejar y habría cosas definitivamente que reorientar o que cambiar, pero el tema de los programas sociales, sigo insistiendo que son adecuados, que son éticos, que son indispensables para la gente".

- Aunque todavía falta para la definición de quién encabece el Frente, si usted queda, ¿qué se le va a deber a Alejandro Moreno, a Marko Cortés y a Jesús Zambrano?

"Yo creo que lo que se les va a deber es que construyamos un plan para saber que hacer con el País, lo que tenemos es qué queremos hacer con este Frente en favor de los ciudadanos y a los que le vamos a deber mucho es a los ciudadanos que se están movilizando.

"Yo he hablado claramente con ellos, ellos me conocen, ellos saben que soy una mujer de palabra, pero también que soy una mujer que cuando dice que la gente que tiene que ser parte de este proyecto debe ser gente honesta, gente trabajadora y gente capaz, lo digo en serio, no lo digo de dientes para afuera.

"Entiendo que un Gobierno de coalición tiene que estar representado por distintas visiones y creo que en los gobiernos de coalición, pues caben los mejores cuadros. El PAN los tiene, el PRI los tiene, el PRD los tiene".

- ¿En este Frente se ha cuestionado mucho que el PAN vaya con el PRI?

"Yo digo que caben todos, cabemos todos, nadie sobra. Si lo que nos une es una agenda en beneficio del País, caben todos.

"Yo me quedo con el PRI que impulsó el INE, me quedo con el PRI que apoyó el INAI, me quedo con el PRI que impulsó el Seguro Social, ese PRI de causas sociales".

- ¿Prefiere a Claudia Sheinbaum?

"Creo que los dos punteros son Claudia y Marcelo (Ebrard), pero desde el punto de vista padre, pues está otra mujer, ¿no?, porque entonces ¡imagínate! si hay una mujer por el Frente y una mujer por allá, pues la posibilidad prácticamente es del 100 por ciento de que México tenga una mujer Presidenta, eso está padre.

"Ya no sería toda esta campaña que tenía Claudia de que estaba ahí por ser mujer, esto de México se escribe con M de mujer y de mamá. Pues México también se escribe con X de Xóchitl".