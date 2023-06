Confían datos a SC, y otros los roban para fraudes

Archivo / Agencia Reforma / La Secretaría de Cultura, encabezada por Alejandra Frausto, aún no da respuesta a los agentes culturales

Ciudad de México.- La información sensible de al menos 26 mil agentes culturales de todo el país, almacenada por la plataforma digital Telar de la Secretaría de Cultura (SC) federal, está siendo utilizada para cometer intentos de fraude a nombre de la dependencia.

La alerta de esta vulneración de datos personales proviene del Consejo Nacional de Danza México, asociación que agrupa a más de 3 mil profesionales de esta disciplina artística y que, desde 2020 a la fecha, ha registrado un centenar de casos.

Descrita por la SC como un "Registro Nacional de Espacios, Prácticas y Agentes Culturales", la plataforma Telar fue planteada originalmente como una base de información para el diseño e implementación de políticas culturales, y para fomentar redes de trabajo y prácticas colaborativas entre profesionales de la cultura.

Este repositorio de datos, operado por la Dirección General de Vinculación Cultural de la dependencia, contaba, hasta noviembre de 2020, con la información sensible de 26 mil 87 agentes culturales, recabada tanto de manera digital como en campañas presenciales de las Misiones por la Diversidad Cultural.

Toda esa información, denuncia ahora el gremio dancístico, está siendo usada por personas que, haciéndose pasar por personal de diversas instituciones culturales, ofrece puestos de trabajo y oportunidades laborales fraudulentas.

"En Telar piden datos muy específicos sobre el perfil del artista o del gestor cultural, e incluso de las organizaciones culturales, y estos mismos datos son los que utilizan las personas que llaman", explica en entrevista la promotora cultural Erandi Fajardo, presidenta del Consejo Nacional de Danza México.

Gracias a la organización gremial que ha logrado este órgano ciudadano, desde 2020 han podido darse cuenta de los intentos sistemáticos de fraude, estado por estado, con el mismo método.

De acuerdo con Fajardo, los estafadores cuentan con información curricular precisa de cada agente cultural, así como datos de contacto, ubicación y perfil específico de sus agrupaciones artísticas, o de los espacios culturales que operan.

A través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, los artistas y gestores culturales reciben ofertas de trabajo especialmente diseñadas para el tipo de actividad que desempeñan.

"A los de danza, por ejemplo, les decían que hablaban de la Coordinación Nacional de Danza del INBAL, para ofrecerles una jefatura, una dirección o la coordinación de festivales", detalla Fajardo.

Estos puestos de trabajo, que oscilan entre los 15 mil y 35 mil pesos, son condicionados por los supuestos empleados del INBAL a que los interesados paguen una inscripción a un sindicato para que sean oficializados sus nombramientos.

Estas cuotas, solicitadas con urgencia sospechosa, van de los 3 mil a los 8 mil pesos, hecho que alertó a los profesionales de danza, cuya organización en el Consejo les ha permitido alertarse entre ellos a nivel estatal.

No obstante, los intentos de fraude comenzaron a ocurrir en los periodos de confinamiento de la pandemia de Covid-19, en una etapa de enormes dificultades económicas para los agentes culturales por el cierre forzoso de sus espacios de trabajo.

"Lo feo de esta situación es que desde la pandemia se empezó a gestar, y la Secretaría de Cultura se tardó mucho en anunciar (la problemática) en su página -que sólo Dios la ve, muy pocas personas siguen esa página- con un letrerito pequeño que ni siquiera se puso de fijo; solamente apareció una vez y dejó de circular", reclama Fajardo.

"Lo lamentable es que fue durante la pandemia y la gente necesitaba mucho empleo, entonces no dudo que hayan caído".

A través de las redes que ha formado con otros gremios, el Consejo Nacional de Danza México ha tenido noticia del mismo método de intento de fraude con músicos, artistas visuales y cineastas, con propuestas de trabajo para sus disciplinas específicas y en sus entidades federativas.

Las deficiencias y restricciones para navegar por la plataforma, explica también la gestora cultural, hacen difícil pensar que se trate de personas que obtienen la información como podría hacerlo cualquier ciudadano, por lo que considera que alguien debió obtener de manera ilegal la base de datos completa.

"Es alguien que tiene conocimiento de la estructura cultural. No es de estas extorsiones que suelen hacerse desde la cárcel. Es un manejo más fino de la información", precisa.

El pasado 20 de junio, el Consejo Nacional de Danza México envió un exhorto a la titular de la SC, Alejandra Frausto, para que la dependencia se haga responsable de la plataforma y toma mayor esfuerzos por prevenir más casos.

"Pedimos que usen la información de Telar para comunicar por correo electrónico, por lo menos, a todos los registrados alertando no una vez, sino varias veces, de este sistema de estafa", dice Fajardo.

"Que no obligue a nadie a registrarse, que no condicione la participación a ningún programa a registrarse ahí y que dé la opción de que las personas puedan borrar sus datos; que las personas que no se sientan seguras, que han sido intimidadas, puedan borrar sus información", exige.

Hasta el momento, la SC no ha respondido al documento enviado y en la página de Telar únicamente se deslinda de los estafadores.

"Cabe recordar que en Telar, los datos de contacto (correo electrónico, redes sociales y sitio web) que se muestran en el perfil de los agentes culturales no son obligatorios para registrarse en el sistema; y el lugar de residencia no es visible a menos que el titular especifique lo contrario", expone la dependencia.

Sin embargo, según denuncia el gremio de la danza, el registro en la plataforma sigue siendo obligatorio para acceder a ciertos apoyos, pero Telar no funciona como una forma para hacer llegar información al respecto a los agentes culturales.