Confío en encuesta de Morena: Adán Augusto

Querétaro, México.- Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, aseguró que confía en las encuestas que aplicará su partido, Morena, para seleccionar a quien será el candidato o la candidata presidencial en 2024.

De visita en Querétaro, el funcionario se pronunció a favor de la aplicación de los sondeos de opinión, a pesar de las críticas que ha señalado el también aspirante y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien se ha pronunciado por una elección primaria.

¿Cómo ve la encuesta interna que hará su partido?

"Pues es el método que decidieron los militantes de Morena y claro que lo aceptamos y confiamos en él", respondió.

Desde 2022, Morena anunció que realizaría dos rondas de encuestas para definir al abanderado o abanderada presidencial.

De acuerdo con la dirigencia nacional de ese partido, la primera encuesta será aplicada entre agosto y septiembre, y la segunda en noviembre, con la finalidad de conocer el nombre en la primera semana de diciembre de este año, fecha en la que los interesados deberán dejar sus cargos públicos, de acuerdo con lo que establece la legislación.

Esta mañana, el Secretario de Gobernación negó que las giras que ha realizado por el País para promover reformas a las Fuerzas Armadas o en materia electoral tengan como finalidad su promoción personal.

"No, no, no, no, es parte de mi trabajo, lo que pasa es que no estaban acostumbrados a que el Secretario de Gobernación mantenga interlocución directa con los ciudadanos", dijo.

¿Pero estará en la boleta del 2024?

"Pues eso hay que preguntárselo a Adán Augusto más adelante", soltó.

Por otro lado, el titular de Segob sostuvo que existen condiciones de gobernabilidad en el País para que se lleven a cabo las elecciones en Coahuila y el Estado de México, así como los comicios extraordinarios en Tamaulipas para elegir una senaduría.

"Este es el 2023, ahora en términos generales hay gobernabilidad en el País, hay dos procesos electorales ordinarios, elección de Gobernador del Edomex y Coahuila y ahora en febrero que es la elección del senador en Tamaulipas", refirió tras recordar que el Gobierno garantizará la seguridad con la ayuda de la Guardia Nacional.

El Secretario de Estado se encuentra en Querétaro para participar en la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución de 1917, que estará encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, podría asistir a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que sesiona este domingo, luego de una pausa de 13 meses.

"No participo (en la Conago), es una reunión de los Gobernadores, yo participaré seguramente más tarde, después de que se dé el evento en el Teatro (de la República), habrá un segundo tiempo y seguramente participarán funcionarios del Gobierno federal", indicó.