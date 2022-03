Confío en Gertz: López Obrador

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza en Alejandro Gertz, Fiscal General de la República, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso un alto ayer al liberar a Alejandra Cuevas, presa desde octubre del 2020 por el supuesto homicidio doloso de Federico Gertz.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo planteó que se denuncien presiones de Gertz a la Fiscalía capitalina para que presentara acusación por homicidio contra Cuevas y Laura Morán.

"Pienso que si existe esa información o ellos tienen esos elementos, deben de presentar una denuncia y confiar en las instituciones", dijo.

- ¿Tiene confianza en el Fiscal?, se le preguntó.

"Yo tengo confianza en el Fiscal y en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar)".

"Y de otros ministros actuaron muy bien en este caso y espero que así sigan actuando y ya no es el tiempo de antes, ya el Presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie, no se fabrican delitos, no se protegen a influyentes, ya no es lo mismo de antes".

Ve acto de independencia en liberación de Cuevas

Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el que la Corte determinara liberar a Cuevas es un acto de independencia del Poder Judicial.

"Ahora hay independencia, autonomía, no se simula, el Ejecutivo es el poder de los poderes y esto es el cambio. Es lo que puedo comentar y qué bueno que se resuelvan todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie".

En conferencia desde Palacio Nacional, celebró la resolución de la SCJN.

"Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte", dijo.

"Creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico y verdadero estado de derecho. Antes esto no sucedía, antes era estado chueco, no estado derecho", agregó.

El Mandatario aseguró que ordenó a Adán Augusto López, titular de Gobernación, que brinde protección a Cuevas.

"Ya di instrucciones al Secretario de Gobernación que ofrezca, que se le brinde toda la protección y el apoyo, la van a buscar ya de mi parte".

Los ministros también cancelaron por unanimidad la orden de aprehensión por el mismo caso contra Laura Morán Servín, de 94 años, madre de Cuevas Morán y pareja de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal, durante 52 años.

Tras la orden de la Corte, Cuevas abandonó Santa Martha Acatitla después de 528 días de estar encarcelada.