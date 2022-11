Confirma TEPJF infracción a Sheinbaum por campaña en Quintana Roo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, vulneró principios de imparcialidad y neutralidad al acudir a campaña en Quintana Roo, y acreditó que se dé vista al Congreso de la Ciudad de México.

El Tribunal Electoral confirmó la sentencia de la Sala Especializada que determinó que la Mandataria capitalina incumplió con principios de imparcialidad y neutralidad al asistir a un acto de campaña de la entonces candidata de Morena al gobierno de Quintana Roo Mara Lezama.

Asimismo, confirmó que la candidata morenista en Quintana Roo obtuvo un beneficio indebido por la presencia de la funcionaria capitalina en un acto de campaña de el municipio de Benito Juárez, por lo que fue acreedora a una multa de 9 mil 622 pesos.

"Se propone, por una parte, confirmar la sentencia impugnada, en cuanto a la actualización de la infracción de Claudia Sheinbaum y María Elena Lezama por considerar inoperantes e infundados los agravios, ya que del análisis contextual se advierte que las expresiones de la servidora pública pretendían brindar su apoyo a la candidata y ésta buscó beneficiarse de las manifestaciones, lo cual sí fue motivado debidamente por la responsable", señaló el proyecto que fue aprobado por unanimidad.

No hubo violencia de Layda contra Viggiano

En otra sentencia, por mayoría de seis magistrados se confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo que consideró inexistente la presunta violencia política de género, y violaciones a los principios de neutralidad e imparcialidad denunciadas por el PAN y atribuida a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra de la entonces candidata del PRI, PAN y PRD al gobierno de ese estado, Carolina Viggiano.

La magistrada ponente Mónica Soto se quedó sola con su proyecto que pretendía revocar esa sentencia y considerar acreditada la violencia política de género en contra de la candidata priista.

La Magistrada Janine Otálora expuso su alejamiento del proyecto por no considerar acreditadas las conductas denunciadas, y uno a uno, los magistrados se sumaron en lo esencial a su postura, por lo que el proyecto fue rechazado por seis votos.

"Quisiera citar cuáles son las declaraciones que son impugnadas en este juicio, las declaraciones de la gobernadora de Campeche son las siguientes: 'El PRI en Campeche, les decía, ya hace un rato cavó su tumba. Imagínense el Presidente del PRI con esta prepotencia que la suda y se le desborda poniendo a su sobrinito de su candidato, porque aquí se acostumbra con su cuate, el Moreira, que también pusieron de candidata, pues, a otra de la familia. Así acostumbran. ¡Qué bonita familia!'", expuso la magistrada Otálora.

"Yo me separaría del proyecto porque si bien en el debate público y particularmente en el electoral, algunas expresiones pueden resultar insidiosas, ofensivas o agresivas, su carácter áspero no se traduce automáticamente en violencia política", añadió. "Por eso insisto en aclarar que una crítica dura hacia una mujer política no se traduce automáticamente en violencia política en razón de género".

Por su parte, el magistrado José Luis Vargas, quien será el que realice el engrose del nuevo sentido de la sentencia de la mayoría, coincidió en que no había elementos suficientes para acreditar violencia contra la entonces candidata priista.