Confronta a morenistas ley de FGR; aplazan votación

Ciudad de México.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados concedió una última oportunidad a familiares de víctimas para que se expresen antes de que se vote otra vez el dictamen de una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Luego de un enfrentamiento verbal entre diputadas de Morena y PRD con la morenista Ángeles Huerta, que apuraba a realizar la votación sin conceder la palabra a las agrupaciones, se acordó un receso y a las 10:00 horas del miércoles se citó de nuevo a los legisladores para escuchar a los colectivos y luego votar.

En tanto, la Oposición insistirá con Morena en incluir alguna modificación que atienda las exigencias de los grupos defensores de derechos humanos y de búsqueda de desaparecidos.

Por la noche del lunes se aprobó en sus términos el dictamen, con una votación de 12 en pro y 10 en contra, pero se necesitaban 14 votos a favor para lograr la mayoría absoluta de entre los 27 participantes en la sesión de la Comisión de Justicia.

Hoy a temprana hora la Mesa Directiva de la Cámara devolvió el dictamen e instruyó que se repitiera la votación, a fin de que se pueda presentar al Pleno para su discusión.

En la minuta proveniente del Senado se elimina la participación de la Fiscalía en la búsqueda de personas desaparecidas y la facultad de atracción cuando las fiscalías estatales no hagan su trabajo para resolver casos.

Desde que está el tema en San Lázaro, los colectivos han exigido que se corrija la minuta y Morena se ha negado a hacerlo.

En la nueva sesión de la Comisión de Justicia, diputadas de Morena, Lorena Villavicencio; Verónica Juárez, PRD; y Martha Tagle, de MC, pidieron que se atendieran las demandas de las víctimas y se buscara un acuerdo porque la votación del lunes era reflejo de que no lo había.

Pese a que estaban presentes los integrantes de las diversas agrupaciones, la diputada Ángeles Huerta se negó reiteradamente a que se les diera voz a las víctimas, urgió a la presidenta de la comisión, la panista Pilar Ortega, que ya no interviniera ningún legislador y que se cumpliera de inmediato con la votación.

"Yo creo que no se puede nadie dejar engañar de quienes, rompiendo las dinámicas y los procedimientos ya acordados en junta directiva, tienen pretensiones de tratar de manipular los procesos, como es el caso de la diputada Lorena", dijo Huerta.

La posición de Huerta fue reclamada por Villavicencio, quien desde temprana hora estuvo con los colectivos para atenderlos y buscar que la comisión y la Junta de Coordinación Política los recibiera.

"Escucha a las víctimas, escucha a las víctimas", le exigía Villavicencio a su compañera de bancada fuera de micrófonos.

"Las hemos escuchado", respondió Huerta, cercana a la coordinación de Ignacio Mier.

"Escúchalas, vienes aquí a golpear", reviró Lorena Villavicencio.

"Seguiremos escuchando todo el tiempo", expresó Huerta.

"Si nunca has escuchado a nadie", gritó Villavicencio.

"¿Sabes qué diputada?, enloqueces lamentablemente, lamentablemente", manifestó Huerta.

Tagle convocó a construir un consenso, con modificaciones a la minuta, que incluyan las demandas de las víctimas, porque de lo contrario seguirá atorado el dictamen.

La perredista Verónica Juárez propuso un acuerdo que tenga el aval de los coordinadores parlamentarios para desatorar el tema en la comisión.

Rubén Cayetano, de Morena, anunció que cambiaría el sentido de su voto, de abstención a en contra, porque está del lado de atender las demandas de las víctimas.

Ángeles Huerta acusó que se estaba violentando el acuerdo de solo votar el dictamen y que se estaba, nuevamente, "revictimizando" a las personas con la postura de que se les escuchara.

Juárez respondió a Huerta, al señalar que se revictimiza a las personas cuando no se les escucha.

"Revictimizar es no escucharlas, es ignorarlas, si no están sus propuestas en el dictamen, y traicionar, no representar sus exigencias, eso es lo que es traición para las víctimas y aquí están con sus mantas, con sus mantas que hicieron ellas", le reclamó Juárez a Huerta, quien solo veía su teléfono celular.

La perredista agregó que los familiares de víctimas están siendo vulnerados y están siendo traicionados por Morena, porque no los toman en cuenta.

"Como siempre, como siempre lo han hecho", expresó al terminar la reunión.

Representantes de los colectivos tuvieron que perseguir al coordinador de Morena, Ignacio Mier, para que los escuchara y les dieran oportunidad de modificar la minuta.

El legislador se detuvo y fueron hacia sus oficinas, mientras Huerta le decía que no les hiciera caso.