Confronta empresario a Gobernador de BCS tras críticas a IP

Especial / Agencia Reforma / Empresario Eduardo Sánchez Navarro, fundador del Grupo Casa Saba

Ciudad de México.- El Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, discutió con un empresario luego que el morenista arremetió contra la IP en un discurso público.

Ayer, el Mandatario asistió al segundo informe de Óscar Leggs Castro, Alcalde de Los Cabos, y al tomar la palabra reclamó a empresarios falta de apoyos a la zona tras eventos como el huracán "Norma".

"Quiero subrayar esto, para que entendamos claramente que los Gobiernos estamos para contribuir con todos los sectores sociales, pero que quede también muy claro hoy que la idea principal es que también los empresarios contribuyan con todo lo que puedan para que también en Baja California Sur pueda desarrollarse la equidad y la justicia social", dijo.

"Este es un reclamo de muchos años y no tenemos por qué hoy dejarlo de lado. Los estoy viendo porque tienen como coraje, no importa, vamos a seguir luchando por la Cuarta Transformación, que les quede clarito, que les quede muy claro a todas y a todos. Lo único que reclamamos a los empresarios y es de siempre es que haya justicia".

Al terminar el evento, el empresario Eduardo Sánchez Navarro, fundador del Grupo Casa Saba SA de CV, el Consejo Coordinador de Los Cabos y el Grupo Questro, lo buscó para defender las acciones del sector.

"Unos se hicieron guajes", le reviró Castro Cosío.

"Unos se hacen guajes, pero nosotros no nos hicimos y la mayoría no se hizo. Se hicieron las cosas y una parte del sector privado tomó, se hizo el asunto. Yo creo que vale la pena invitarlo a una reunión con el Consejo para explicarle, todo lo explicó el profesor Leggs, qué hemos hecho, que creo que vale la pena y reconocer, porque dio la impresión de que había un reclamo, señor Gobernador", le contestó el industrial.

No obstante el Mandatario prosiguió con el énfasis de que los empresarios se han beneficiado con "la riqueza del pueblo" y que él tiene un reclamo público para que haya un compromiso social de parte del sector industrial.

Sánchez Navarro le indicó que se están buscando las reservas territoriales para que se puedan hacer planes de vivienda y señaló pendientes como la carretera de Cabo San Lucas a San José.

Mencionó que aunque se instruyó al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender al asunto, no se ha resuelto nada.

"No, pero no para que les favorezca a ustedes", contestó el Gobernador.

Al respecto, el emprendedor le contestó que esa vía no beneficia sólo a empresarios, sino que el tránsito intenso en la zona es un problema regional, pero el morenista prosiguió con descalificaciones.

"Son los que se han quedado con la mejor tacada, y si no lo entienden así y siguen en esa actitud de querer, así cómo...", insistió Castro.

"No, señor Gobernador, el sector privado está haciendo un enorme esfuerzo y un consejo", intentó defender Sánchez Navarro.

"No, pero muy poco, yo le digo públicamente, no hay transparencia en el Siturca y se llevan más de 300 millones de pesos. Dónde se invierte, que le digan al pueblo dónde se invierte, ¿quién se beneficia, la gente que vive sin agua?, ¿la gente que vive en la pobreza? No todo mundo", increpó el Gobernador.