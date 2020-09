Confunde Samuel García AC de niños con cáncer con refugio animal

Agencias

Ciudad de México.- Nuevamente fue criticado Samuel García en redes sociales, en esta ocasión por confundir a la organización civil Manitas Pintando Arcoíris, dedicada al apoyo de niños con cáncer, con un refugio de animales.

La influencer Mariana Rodríguez, esposa del senador de Movimiento Ciudadano, subió una historia a través de su cuenta de Instagram el sábado cuando se dirigían al refugio de animales.

Sin embargo, García mencionó el nombre de la organización civil y no el nombre del refugio.

"Vamos al refugio Manitas Pintando Arcoíris, es el refugio más grande de Nuevo León de perritos.

"Vamos a ir a donar una tonelada de croquetas y dos toneladas de cemento para seguir adecuando y haciéndolo más grande", se escucha a García decir en el video.

La página oficial de Facebook de Manitas Pintando Arcoíris difundió el video y detallaron que meses atrás solicitaron apoyo al senador, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

"Hace unos meses acudimos a él buscando apoyo tal vez por eso nos tenga presentes, pero no tuvimos respuesta. Estaríamos encantados poder agendar una cita con él, que nos visitara y pueda apoyar a nuestros pequeños que tanta ayuda necesitan en esta etapa de desabasto y pandemia", escribieron.

Este domingo el senador y la influencer visitaron a la organización y afirmaron que acudirán nuevamente el próximo miércoles 16 de septiembre y entregarán un apoyo.

“El sueldo de un Senador no da abasto, quisiéramos que con mi salario mes con mes fuera suficiente para que estos niños y sus familias tuvieran sus quimioterapias, pero no es así; por ello ya me comprometí a el miércoles venir y darles un apoyo”, escribió García.

Minutos después de la visita del senador, el video difundido por la organización en el que los confundió, fue eliminado de la red social.