Confunden a sacerdote con Uber

Guadalajara.- El sacerdote jesuita, Hernán Quezada, fue retenido el domingo más de 40 minutos por elementos del Servicio de Protección Federal que le exigieron 450 pesos tras culparlo de ser un transporte Uber que recogió pasaje en el Aeropuerto de Guadalajara.

A pesar de que el jesuita explicó que acudió a las 16:33 horas para recoger a dos sacerdotes y dos profesores provenientes de la Universidad de Fordham, en Nueva York, los federales y trabajadores del estacionamiento le insistieron que el pago era un 'uso de suelo' para dejarlo ir en su Urvan, marca Toyota.

"Me insisten que tengo que pagar uso de suelo, les digo que no voy a pagar, que ya pagué boleto de estacionamiento, no estoy haciendo nada de transporte. Me insiste una funcionaria del estacionamiento que tengo que pagar, le dije que no me podía pedir identificaciones de todos, que no estoy haciendo una ilegalidad, que si se considera que estoy violando una ley, me presenten ante la autoridad acusado, pero que así nada más no me pueden detener", dijo a Grupo REFORMA.

Un elemento de Protección Federal, instancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), verificó todas las credenciales de los retenidos, pero eso no evitó que tuviera que pagar nuevamente el boleto de estacionamiento por el tiempo perdido.

Quezada, quien también es médico y tiene Maestría en Filosofía Social, añadió que tras denunciar la extorsión en redes sociales, alumnos le comentaron que a ellos también les han exigido cuotas al entrar al Aeropuerto con camionetas grandes.

"Me dicen que se les olvidó decirme que no se llevara la camioneta que tiene logotipos de jesuitas, porque es una práctica que ya nos pasó dos veces y nos hacen pagar 450 pesos, independientemente que nos identifiquemos", relató en la entrevista.

"Me parecía muy extraño que policías federales reciban órdenes de una funcionaria del estacionamiento, que estén en comunicación de celulares con ellos, lo cual es muy extraño que tengan este tipo de comunicación los federales con el estacionamiento, hay un modo de operar raro, no puedo afirmar nada, pero me parece raro".

Además de la publicación en redes sociales, el sacerdote también denunció la retención ante la Guardia Nacional, quien le aseguró que ésta ya se encuentra en el área de asuntos internos.

La plataforma Uber afirma en su página que sí es posible que vehículos socios dejen o carguen pasaje en el Aeropuerto de Guadalajara.

Sin embargo, así como ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en esta entidad también la Guardia Nacional ha implementado multas de hasta 43 mil pesos a quienes decidan entrar a realizar el transporte en el área federal, pero en ningún reglamento o ley está establecida una multa de 450 pesos por "uso de suelo".