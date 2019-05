Congelan recursos a institutos de salud

Ciudad de México.- La retención de más de 2 mil 500 millones de pesos del presupuesto del sector Salud, de los cuales 807 corresponden a Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales, Regionales de Alta Especialidad, Hospitales Psiquiátricos y Centros de Atención a las Adicciones, ya está haciendo crisis.

Fuentes del sector confirmaron a REFORMA que tan sólo la retención de gasto al Instituto Nacional de Cancerología asciende a 225.9 millones de pesos, que representan casi 28 por ciento del total del presupuesto congelado a los institutos, lo que ya ha comenzado a afectar la atención.

De la mano de la restricción presupuestaria, trabajadores de confianza de los Institutos Nacionales de Nutrición y Pediatría, en donde la retención es de 19 y 25 millones respectivamente, fueron informados de la suspensión de las prestaciones consideradas en las condiciones generales de trabajo.

Ante ello, investigadores de ambos institutos, considerados como parte del personal de confianza, alistan sendos amparos contra las medidas gubernamentales.

Consultado al respecto, Víctor Rafael Coria Jiménez, integrante de la presidencia colegiada de la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, confirmó que el pasado 3 de mayo el Gobierno emitió un memorándum para avisar que los trabajadores de confianza ya no tenían derecho a prestaciones.

"Estamos hablando de médicos, enfermeras y personal administrativo. Al afectar a todo el personal de confianza, el impacto será evidente sobre todo en la parte de la atención.

"En Pediatría el número de enfermeras con nombramiento de confianza o interinas es muy alto, a tal extremo que si las autoridades dicen: 'Si yo me quedo sin estas enfermeras y me quedo sólo con las de base no logro sacar la atención hospitalaria'", detalló Coria Jiménez.

Precisó que hasta ahora no tienen claro a cuáles derechos ya no tendrán acceso; sin embargo, el pasado 10 de mayo, las investigadoras del Instituto Nacional de Pediatría, por ejemplo, ya no recibieron los vales correspondientes por la efemérides.

Coria Jiménez indicó que, por lo pronto, los investigadores de estos institutos interpondrán un juicio de amparo contra las medidas del Gobierno, por considerar que ellos no pueden ser catalogados como trabajadores de confianza.

Por su parte, personal del sindicato aseguró que el personal de confianza o base confianza de cualquier área, ya sea médica, química, laboratorista, investigador o administrativo, ya no tendrá derecho a guardería, lactancia, vales de despensa, Fonac, antigüedad, pases de salida, días económicos, comedor, premios de asiduidad.

Recursos retenidos

La Secretaría de Hacienda ha reservado:

(Millones de pesos)



775.5 a entidades sectorizadas.

311.2 a órganos desconcentrados.

807 Institutos, hospitales federales, regionales, psiquiátricos y de alta especialidad, así como de atención a adicciones.

123.3 a compra de medicamentos e insumos.

172.8 a reparación y mantenimiento de equipo médico.

390 subcontratación de terceros.