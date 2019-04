Congelan reforma educativa

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados decidió aplazar indefinidamente el análisis del dictamen sobre la reforma educativa.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, aseguró que el acuerdo es no votar la reforma hasta que se agote el diálogo con legisladores y con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"Es un equilibrio muy fino, muy delicado que tenemos que ir construyendo con mucha inteligencia y mucha paciencia, pero soy optimista en que vamos a salir con un consenso en torno a la reforma educativa y que no tenemos prisa.

"Tenemos que ir hacia adelante y lo más importante es que este nuevo acuerdo sobre la educación tenga un consenso tan amplio entre el magisterio y que nos asegure que, efectivamente, tenemos una visión diferente hacia el futuro para las niñas, niños y adolescentes de nuestro País", planteó el legislador.

El morenista aseguró que lograron un acuerdo con los dirigentes de la CNTE para que permitan continuar el trabajo legislativo, al menos durante esta semana y evitar bloqueos como los de las últimas dos semanas.

Bajo ese acuerdo, agregó, se prevé que el jueves se someta al pleno la propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que permitirá cambiar la ley de las Afores.

En entrevista, Delgado reconoció que no tienen prisa en la discusión del dictamen sobre la reforma educativa.

"Seguiremos con el diálogo y no se subirá al pleno a votación hasta que se acuerde. No va a haber sorpresas", aseguró.

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, a eliminar de la propuesta cualquier disposición que pudiera afectar a los maestros.

Los dirigentes de la CNTE pretenden recuperar el control del 50 por ciento de las plazas disponibles y de nueva creación, así como plazas para los egresados de escuelas normales.

Será hasta el viernes cuando los líderes de la CNTE traigan de vuelta a maestros de Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Guerrero para protestar frente a la Cámara de Diputados.

Rechazan legislar para los líderes

La nueva reforma educativa no se hará a modo de los líderes de la CNTE, aseguró el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

"Se está haciendo una reforma a modo de lo que requieren nuestras niñas y nuestros niños para hacer personas que tengan una educación integral. Regreso al civismo, regresan los valores", destacó.

Dijo que la SEP tiene disposición al diálogo con la CNTE y que si los maestros continúan sus protestas es porque ejercen su derecho a la libre manifestación.