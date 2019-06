Congreso mexicano aprobará acuerdo o volverá arancel: Trump

Ciudad de México.- El Gobierno de México firmó con el de Estados Unidos otra parte del acuerdo de migración y seguridad con México, informó esta mañana el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter.

El acuerdo, dijo Trump, se revelará en un futuro no muy lejano y será necesaria la aprobación del Congreso mexicano, o de lo contrario volverá la imposición de aranceles por parte de EU.

"Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de migración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado preguntando sobre cómo conseguir por muchos años. Se revelará en un futuro no muy lejano y necesitará un voto del órgano legislativo de México!

"No anticipamos un problema con la votación, pero, si por alguna razón la aprobación no es inminente, ¡las tarifas se restablecerán!", dijo.

Por su lado, el Canciller Marcelo Ebrard informó que detallará durante la conferencia mañanera de este lunes los acuerdos migratorios alcanzados con el Gobierno de Estados Unidos.

"Buenos días, acompañaré al Presidente López Obrador para informar en detalle los acuerdos alcanzados con EU para evitar la imposición de tarifas.

"El informe se presentará en la conferencia mañanera", indicó.