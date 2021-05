Conoce cuáles son las líneas del Metro más riesgosas

El Sindicato Mexicano del Sistema de Transporte Colectivo alertó que otras líneas de la red del Metro, además de la 12, presentan deterioro y falta de mantenimiento que las hacen riesgosas para los usuarios y trabajadores.

En particular las líneas más riesgosas son aquellas con tramos elevados como la 4, 9 y B.

Por lo que consideraron que lo más conveniente es detener el servicio de toda la red del Metro, en tanto, se realice una inspección integral que garantice la seguridad para las personas.

"Por decir esto fuimos despedidos, no es seguro, tú dime si es seguro con lo que pasó ayer, si tú le hubieras preguntado ayer a Claudia y se lo preguntaron en conferencia y dijo que era seguro, que no pasaba nada, que habían sido incidentes muy pequeños, ahí está la prueba, cuántos muertos, cuántos heridos más necesitamos para decir que el Metro no es seguro", dijo Homero Zavala, secretario del Trabajo

El sindicato minoritario exigió el cese de Florencia Serranía como directora del Metro y que se le finquen responsabilidades penales y administrativas por los incidentes que han causado muertes de usuarios y trabajadores.

Afirmaron que ya habían denunciado desde al menos hace seis meses que la trabe que se colapsó en la Inter estación Los Olivos-Tezonco presentaba vibraciones y hundimientos, pero no se le dio mantenimiento.

"A partir del terremoto del 2017 la relación suelo-estructura estuvo fragmentada, se dañó, se dañó demasiado la estructura y, a pesar de que ya se veía esa pequeña oquedad en lo largo de la trabe, de la ballena, no fue revisada, no fue superado el contraflecheo que tiene", expresó Jorge de la Rosa, integrante del gremio.

Los agremiados advirtieron que preparan un paro total de la red del Metro, en tanto, no se garantice con dictámenes la seguridad para los trabajadores.

Incluso, afirmaron que la Línea 12 paró servicio desde la noche del lunes luego del incidente porque los trabajadores tienen miedo de sufrir otra tragedia.

"Vamos a hacer movilizaciones, sí, porque si está señora sigue al frente los trabajadores ya no quieren, ayer lo viví con mis compañeros ya no se querían salir al tramo de superficie, ya no se querían subir a los trenes, ya no querían brindar servicio, había temor, había pavor de que fuera un efecto dominó el que fuera a pasar con las trabes.

"Los trabajadores hablan no de paros escalonados, hablan de un paro total de labores hasta que no se normalice la situación, en las 12 líneas", dijo Jesús Urban secretario del sindicato.