Conserva Fuerza Aérea jets ejecutivos

Ciudad de México.- La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) conservará cinco jets ejecutivos, incluido un Gulfstream de 55 millones de dólares, así como tres aviones Boeing 737-800, y solo venderá diez de las 370 aeronaves que integran su flota.

Lo anterior lo informó la dependencia el 18 de abril a las aseguradoras que participaron en la licitación para la póliza que da cobertura a la FAM, misma que fue cancelada el 9 de mayo por el monto excesivo de las ofertas presentadas.

En dicha flota permanecerá un Gulfstream G-550 modelo 2010, número de serie 5296, que costó 55.8 millones de dólares y fue pagado de contado por Pemex Procurement International en febrero de 2014 a una empresa de Florida y posteriormente asignado a la Sedena.

También se quedan un Challenger 605, que costó 27.5 millones de dólares; un Learjet 45XR de 5.8 millones de dólares, y dos King Air 350i, de 6.1 y 7.3 millones de dólares, así como tres Boeing 737-800 para transporte de tropas, con valor de 71 millones de dólares cada uno.

En contraste, la FAM pidió a las aseguradoras hacer cotizaciones por separado y por mensualidad, no por anualidad, para diez aeronaves "en proceso de enajenación", en referencia a la venta de 39 helicópteros y 33 aviones de varias dependencias, ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de dos jets Gulfstream G-150, un G-450 y un G-550 con número de serie 5508, que costaron 30.2, 37 y 54.4 millones de dólares.

Además, un King Air 350i B-300 de 7.4 millones de dólares, y cuatro helicópteros Agusta Westland ASW 109-SP, con precio de 8.2 millones de dólares por unidad.

El paquete de diez también incluye al avión presidencial Boeing 787-8 estacionado en un aeropuerto de California, venta que se realiza con mediación de la ONU.





Niegan compra de aeronaves

La Fuerza Aérea Mexicana no agregará un solo avión o helicóptero a su flota durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Así lo informaron el 17 de abril funcionarios de la FAM a las aseguradoras que compiten por la póliza para el periodo 2019-2020, luego de que varias de ellas preguntaran si había planes para sumar aeronaves.

"Se solicita a la convocante (FAM) informe si durante la vigencia del seguro serán dadas de alta nuevas aeronaves", pidió el representante de Grupo Nacional Provincial.

"No se tiene contemplada la adquisición de nuevas aeronaves para este sexenio", respondieron los funcionarios de la FAM, que dijeron lo mismo a Seguros Inbursa.

Por lo menos desde la década de los 80, no ha habido un solo sexenio en el que no se agreguen al menos algunas unidades a la flota de la FAM, ya sea para transporte de personal, combate al narcotráfico, entrenamiento de tripulaciones o defensa nacional.