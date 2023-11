Conservadores nunca tendrán mayoría calificada, afirma AMLO

Agencia Reforma / El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un acto de programas de bienestar en Ensenada, Baja California.

Ensenada, México.- Los "conservadores" nunca van a tener mayoría calificada para quitar los programas sociales de la Constitución, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Año con año va seguir aumentando la pensión a los adultos mayores; saben, que para quitar el programa, se necesitarían mayoría calificada, qué es eso, no es mayoría simple, no es 50 por ciento más 1, 51, no, es mayoría calificada, que significa 66 por ciento de los votos", indicó.

"No es 50, no es la mitad, es 66 por ciento y nunca van a tener los conservadores 66 por ciento (para cambiar la Constitución)", agregó el Mandatario.

Al encabezar un evento de programas de bienestar en Ensenada, Baja California, el Presidente López Obrador insistió que ya se sentaron las bases para seguir "edificando" la transformación.

"Ya se inició este movimiento y no lo van a poder detener, no hay marcha atrás, ni un paso atrás ni para tomar impulso", afirmó.

"Lo quieran o no lo quiera, va pa' delante la transformación", agregó el Mandatario a tono con una frase similar que lanzó ayer durante su gira por Baja California.

"Estamos bien y de buenas, no puedo hablar de esas cosas (temas electorales), pero ya ustedes se imaginan".

Abuchean a alcalde morenista

El Alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, fue abucheado durante el evento de López Obrador, a pesar de ser de Morena.

En el acto, realizado en la Universidad Autónoma de Baja California, decenas de personas silbaron y comenzaron a gritar "fuera, fuera" a Armando Ayala.

El sonoro abucheo, por parte de empleados municipales que se quejan de una falta de pago de un seguro de vida, se registró cuando Ayala hablaba al inicio del evento.

"El municipio se sigue transformando con obras prioritarias. También la Guardia Nacional está viniendo a mejorar el estado que guarda este municipio", expresó.

"Fuera", le gritaron mientras hablaba.

López Obrador sólo se rió al momento de la rechifla, que duró unos tres minutos.

Tras la intervención de Ayala, habló la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien llamó a todos a trabajar en unidad, incluido el alcalde morenista.

"Armando Ayala, basta ya de simulaciones, cumple con el compromiso de pago de seguro de vida, demuestra que no eres un presidente municipal como los anteriores", se leía en una manta colgada en el gimnasio.