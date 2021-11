Considera Monreal llevar a Santiago Nieto al Senado

Ciudad de México.- Al hablar de la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras un escándalo de su vida privada, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que la acción del hoy exfuncionario fue congruente y que se trata de un servidor leal y eficaz, a quien no descarta invitar a sumarse al Senado.

En entrevista con medios, Monreal rechazó sumarse “linchamiento” contra Santiago Nieto, pues resaltó la labor que tuvo al frente de la UIF, la cual dijo fue siempre eficaz y leal a México.

“No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago leña del árbol caído, no, porque quien era hace dos días un servidor ejemplar ahora es un traidor y no me sumo a ese coro”, apuntó.

Ricardo Monreal explicó que debido a los acuerdos del gobierno, Santiago Nieto, como exfuncionario federal, no puede trabajar en el sector privado por al menos 10 años, sólo en el rubro de educación.

Al respecto dijo que dicha norma habría que analizarla, pues la señaló como injusta.

“Es una reforma que hay que meditar bien porque no es correcto y no es justo que a un servidor público que tiene capacidad y talento se le vaya prohibir incorporarse en alguna actividad para sobrevivir”, detalló.

A pregunta expresa sobre si consideraría integrar a Santiago Nieto como colaborador en el Senado de la República, el legislador morenista no descartó la idea y señaló que lo pondría a discusión entre los grupos parlamentarios.

“No es mala idea, porque esa gente debe rescatarse, es una posibilidad, no lo puedo asegurar, pero yo le tengo buen aprecio, le tengo una buena opinión de sus conocimientos”, expresó.

Aunque reconoció que la renuncia del hoy extitular de la UIF pareciera ser un acto de congruencia, Monreal lamentó la decisión, pues reiteró que “para mi fue buen servidor público”.

Mario Delgado da la bienvenida a Pablo Gómez a la UIF

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio la bienvenida a la Unidad de Inteligencia Financiera a su nuevo titular, Pablo Gómez, en quien dijo confiar en que hará un excelente trabajo.

En un breve mensaje compartido en sus redes sociales, y en el que no hizo mención de la salida de Santiago Nieto, Delgado dijo esperar que el compromiso y congruencia de Pablo Gómez “traigan buenos resultados para la gente”.

Santiago Nieto Castillo había asumido el cargo como titular de la UIF desde el 1° de diciembre de 2018 y presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo federal el día de ayer.

La ostentosa boda entre el hoy extitular de la UIF, Santiago Nieto, y la consejera electoral Carla Humphrey el fin de semana en Antigua, Guatemala, estuvo rodeada de polémica.

Tras asistir al encuentro, la ahora exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, dejó el cargo por haber usado un avión privado para acudir a la boda de Nieto, algo que tienen prohibido los funcionarios.