Construyó Sheinbaum clínica... y no la usan

Reforma

Ciudad de México.- En la pandemia de Covid-19, a los 15 mil pobladores de San Miguel Xicalco les habría venido bien que funcionara el Centro de Salud TII, construido por Claudia Sheinbaum como Jefa Delegacional de Tlalpan.

El inmueble fue edificado desde 2016 con 5.5 millones de pesos, pero nunca abrió y permanece vacío y enrejado en la esquina de 5 de Febrero y Axoxcotle.

La obra fue adjudicada a Telecomunicaciones y Construcciones IP, en octubre de 2016, por 4 millones 903 mil pesos, aunque un contrato modificatorio amplió el costo en 631 mil 251 pesos más.

Aunque lleva casi cuatro años en desarrollo, la Alcaldía Tlalpan señaló que el centro de salud del pueblo de San Miguel Xicalco, iniciado en 2016 por la administración de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, podría concluirse este año.

Sin ofrecer más detalles acerca de los faltantes de dicho inmueble, la Alcaldía respondió al señalamiento de que dicha instalación sanitaria nunca entró en operaciones, indicando cuestiones jurídicas que retrasaron su puesta en marcha.

Asimismo, se indicó que se tiene que concluir la entrega del predio donado por la comunidad a la entonces Delegación, para que posteriormente ésta, ahora Alcaldía, lo entregue al Gobierno de la CDMX.

"En esta Administración se le ha dado seguimiento y se espera concluir este año para poder aperturarlo. La cuestión es que tardó más por cuestiones jurídicas.

"Actualmente, la Alcaldía y la CDMX están realizando los trámites correspondientes para realizar la entrega del inmueble de la Alcaldía al Gobierno de la Ciudad a la brevedad", respondió el Gobierno de Tlalpan a Grupo REFORMA.

En el último informe trimestral de avance presupuestal para 2017, la otrora Delegación reportó la construcción de la clínica con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y la entonces Delegada Claudia Sheinbaum lo presumió ante diputados de la Asamblea Legislativa en comparecencias de ese mismo año.

Sin embargo, no hubo mayor detalle de por qué no inició operaciones, aunque de acuerdo con Toribio Guzmán, ex coordinador de los Pueblos de Tlalpan, el terreno está en disputa desde hace años, sin que la Delegación lo supiera.

"Ese terreno estuvo abandonado mucho tiempo y los de Xicalco no dejaban que los dueños lo poseyeran porque decían que era tierra comunal", indicó Guzmán.

El ex dirigente señaló que la gente del pueblo, considerando el terreno como tierra comunal, sin serlo, lo ofreció al Gobierno Delegacional para la construcción de dicho centro de salud.

"La (entonces) Jefa Delegacional les creyó a estos cuates y me imagino que después investigó y mejor le paró", señaló el ex coordinador, quien disputó su nombramiento durante dicha administración.

De acuerdo con Datos CDMX, San Miguel Xicalco se encuentra rodeado por otros pueblos con casos activos de Covid-19, como San Andrés Totoltepec (17) o La Magdalena Petlalco (13).