Consuma Senado renuncia de Arturo Zaldívar

Archivo / Agencia Reforma / Arturo Zaldívar exministro

Ciudad de México.- Morena, en el Senado de la República, consumó con 63 votos en favor y 43 en contra la polémica renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Ahora, la bancada mayoritaria espera la terna con aspirantes que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 8 de noviembre, la morenista Claudia Sheinbaum informó que se había reunido con Zaldívar para avanzar juntos en la transformación de México.

"Acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país", informó Sheinbaum aquel día adjuntando una foto junto al exministro.

Las bancadas opositoras advirtieron que el mandatario federal despojaba a la mala a su sucesor del derecho de elegir a un ministro.

Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya exigió que a Zaldívar se le quiten sus prestaciones y haberes.

"Si el ministro Zaldívar quiere renunciar, debería renunciar bien, pero no: quiere quedarse con los haberes, con las prestaciones y con la pensión del retiro, que le quiten el chofer", reclamó Anaya.

Desde la perspectiva de la zacatecana, López Obrador no tendría por qué enviar otra terna. El presidente no tiene derecho a ese quinto lugar, el presidente ya agotó los tres lugares de la Corte que le tocaba nombrar en su periodo constitucional".

Para Damián Zepeda, de la bancada panista, resultaba absurdo obligar al ministro a permanecer en su cargo.

"Lo que mejor le puede pasar ahorita a la Suprema Corte es que Arturo Zaldívar ya no sea Ministro. El señor ya no tiene autonomía, le haría un mal a la Corte. Pero, la verdad de las cosas, es que no nos conviene continuar con una persona cuya criterio ya ha estado fuera de lugar en los últimos años.

"Y tenemos que hablar con dureza de la actitud inmoral, detestable y repudiable para con la Suprema Corte. No hay un lugar más honorable que ser miembro del máximo órgano. Y tú (Zaldívar) decides que es más importante ir a hacer política a una campaña", alegó.

Por el Grupo Plural, Germán Martínez recordó que, en julio de 2002, el entonces abogado Zaldívar estaba posicionado con los más grandes intereses económicos con los banqueros.

"Y logró junto con sus socios asesorar con demandas de amparo, y fallos de un Poder Judicial que no era corrupto, presionar al IPAB para evitar la reversión de créditos otorgados por el Fobaproa que significaron 72 mil 700 millones de pesos", rememoró.

Zaldívar y sus socios, enfatizó el michoacano, lograron detener auditorías a los bancos para que se beneficiaran del tesoro nacional en créditos irregulares del Fobaproa.

La panista Kenia López Rabadán se burló del ministro y hasta dijo que la cantante Taylor Swift se sentiría avergonzada de su conducta.

"Hasta Taylor Swift estaría avergonzada de la conducta de Zaldívar. Fuera máscaras: ya sabíamos que era sumiso y ahora lo comprobamos. El tiktokero se va, su fanatismo es absolutamente claro. Quiere acompañar a la responsable de la tragedia de la Línea 12 (del Metro), quiere acompañar a la responsable de la tragedia del Colegio Rébsamen", expresó.

Por Morena, la ex ministra Olga Sánchez Cordero puso de relieve el hecho de que "toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección, (amén de que) el llamado Pacto de San José contempla que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso obligatorio.

El morenista Alejandro Rojas Díaz -que votó en contra- se manifestó en favor de que se impidiera la renuncia de Zaldívar y que este fuese sancionado. También deploró que Zaldívar se hubiese quitado "la toga para ponerse el chaleco de mi partido, Morena."