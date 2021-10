Consuman golpe a OSC; piden diálogo al SAT

Reforma

Ciudad de México.- El golpe fiscal a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se consumó anoche en la Cámara de Diputados. La mayoría morenista desechó más de 20 reservas sobre el tema, incluso una de su propio partido.

Se aprobó que el monto total de las deducciones no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o del 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente.

Ello implica topes a las deducciones que puedan reducir el monto de donativos y con ello afectar no sólo la operación, sino la subsistencia de las organizaciones enfocadas en diversas actividades y servicios a la población, advirtieron especialistas y legisladores.

Lo que sí cambió fue la propuesta que obligaba a mayores de 18 años de edad a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) aun cuando no realizaran actividades económicas. La morenista Lidia García presentó una reserva al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que, si bien mantiene la obligatoriedad del registro, elimina la posibilidad de que sean aplicadas sanciones en caso de que éste no se realice.

Sobre el tope a la deducibilidad a OSC, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que está enfocado a personas físicas, y no a personas morales que podrán seguir haciéndolo sin límites.

En entrevista con Radio Fórmula detalló que, del total de personas físicas donantes, un 96 por ciento entrega recursos por debajo de los 30 mil pesos anuales, por lo que el tope no les afectará, y que el 4 por ciento restante es el objetivo de la reforma, ya que no existe claridad sobre el origen del dinero y los montos que deducen suelen llegar hasta 500 millones de pesos.

Por su parte la diputada transgénero María Clemente García, de Morena, quien el martes propuso modificar esa disposición, pero fue rechazada su propuesta tras lo que se armó el pleito en tribuna, llamó al diálogo al SAT pues no se tienen criterios claros del costo de la afectación.

La legisladora, quien en tribuna reconoció que gracias al trabajo de agrupaciones civiles obtuvo medicinas y tratamientos para el VIH que padece desde hace 13 años, convocó ayer a las autoridades a buscar alternativas de financiamiento para las OSC.

"No hay una proyección exacta de cuánto esto es lo que puede afectar a las organizaciones (las nuevas disposiciones para deducir impuestos en donaciones), como tampoco de cuánto puede representar en contribuciones para el año que viene, por eso presenté la reserva para posponer la entrada en vigor hasta el 2023 y tener criterios claros sobre cual sería el costo de la afectación.

"Esperamos convocar en días posteriores a las OSC para buscar un mecanismo de diálogo o alguna mesa de trabajo con el SAT para buscar alternativas", planteó la legisladora, en entrevista.

Defensora y promotora de los derechos LGBT+, la diputada María Clemente García presentó una reserva la noche del martes para posponer la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que reducirá el monto de donaciones de personas físicas a las OSC.

Dicha propuesta sumó el apoyo de legisladores de Oposición (PAN, PRI, PRD y MC) y el rechazo de Morena y sus aliados; la confrontación desató una bronca entre legisladores.

"Lamento mucho que se haya salido de control y que haya habido conatos de violencia que repruebo, vengan de quien vengan, en este espacio y cualquier otro. Pero el debate está abierto y para eso es la Cámara de Diputados.

"Mi papel ya lo hice, presenté la reserva y ahora quiero servir de puente para un diálogo con las OSC y el SAT", propuso.

¿Fuiste valiente al poner tu experiencia de vida para defender tu propuesta?

"Soy activista, defensora de derechos humanos y defensora de la población LGBTTI, he sido activista por la pandemia de VIH, habemos más de 130 mil personas que desde hace años enfrentamos otra pandemia, la del VIH, y he seguido de cerca el trabajo de muchas organizaciones en las que he podido participar y donde fui beneficiaria de servicios, de asesoría y acompañamiento

"Mi reserva era aplazar un año para tener un mejor análisis de cuánto sería el costo de afectación que tendría la recaudación para las organizaciones de la sociedad civil, por esta nueva disposición que reduce el monto que sirve para poder hacer una donación y que ésta pueda ser deducible de impuestos.

"No es que no esté de acuerdo, yo voté en lo general el paquete de la miscelánea fiscal que envió el Presidente, estoy de acuerdo con la política económica y fiscal del Presidente, simplemente en ese punto del la Ley del Impuesto Sobre la Renta pueden pagar justos por pecadores, me queda claro que hay evasión fiscal porque también conocí organizaciones de la sociedad civil que se han prestado al juego de esquemas para evadir impuestos y lavar dinero y eso me parece reprobable.

"Comparto la política del Presidente de que las organizaciones no tengan que subsistir del erario porque ese dinero debería ser ejercido por el Estado para brindar servicios y no por un tercero, pero estas organizaciones ya ahora no pueden percibir los mismos recursos que percibían del Gobierno federal y me parece que ahora recortarles el único esquema que tienen, que es la recaudación de la IP, de los particulares y personas físicas puede afectarles".

¿Qué escenario tienen ahora las OSC?

"Creo que el camino es seguir dialogando, no soy el SAT ni el Gobierno federal, soy legisladora, mi papel ya lo hice, presenté la reserva quiero servir de un puente de diálogo de la 4T desde el Poder Legislativo, las OSC y el SAT para buscar alternativas.

"Soy militante de Morena, no me he salido del grupo, apoyo el proyecto de nación, para mí es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador, no hay conflicto de por medio, hay diferencia de opiniones, eso es sano y democrático. Ahora nos queda convocar a organizaciones para acercarnos al SAT y buscar alternativas".

¿Qué mensaje mandas a las OSC que ahora se sienten desamparadas?

"El mensaje es que podemos generar un nuevo esquema para subsistir como OSC, un nuevo esquema recaudatorio de donativos, un esquema que se transparente tanto con el Estado como con el público en general, en el que tenemos que asumir que hay organizaciones que utilizaron las figuras de IAPS, donatarias autorizadas, de fundaciones, asociaciones civiles para evadir impuestos, para lavar dinero, no podemos ser cómplices de ello, las organizaciones que sí trabajamos, que sí estamos al pie del cañón por nuestras causas y nuestras banderas, y que tenemos que asumir la posición de ser también parte del combate a la evasión y a la corrupción que se ha venido haciendo a través de algunas OSC, que no paguen justos por pecadores.

"El mensaje es que trabajemos en conjunto por un nuevo mecanismo para poder seguir existiendo, para poder seguir dialogando con el Gobierno federal y las distintas fuerzas políticas del País".