Consumidores de mariguana piden se garanticen sus derechos

Esta tarde Integrantes del Movimiento Cannabico Mexicano, caminaron en marcha del "Plantón 420" en el Senado de la República, a la Suprema Corte de Justicia.

Los inconformes avanzaron de manera pacífica por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, llegaron frente al recinto y solicitaron a los ministros garantizar los derechos humanos y no discriminar a los consumidores de mariguana.

Detallaron que están en contra del proyecto de Ley de Regulación y Control de cannabis por considerar que viola sus garantías individuales.

Estamos viniendo a la Suprema Corte de Justicia, que sentimos que en el Congreso, no ha cumplido con el test de proporcionalidad y al no hacerlo, están criminalizando al usuario (...) tienen que reconocer que no están legislando desde una postura científica, están legislando desde una postura moral, desde prejuicios, estigmas“, mencionó Pepe Rivera, integrante del MCM.

Detalló que piden la libertad e igualdad de términos, con la misma dignidad que le dan a los fumadores de tabaco y consumidores de alcohol.

Al menos 150 consumidores se reunieron y fumaron el enervante frente a la Suprema Corte, realizaron una pinta y demostraron su descontento.

Una comisión fue recibida en el interior, donde entregaron su pliego petitorio, redactado con apoyo de abogados y basado en las leyes de la Carta Magna.

Se trata de derechos humanos; si no nos quieren ver, nos van a oler" finalizó el activista.

Minutos antes de las 18:00 horas, los manifestantes regresaron al plantón que mantienen en Insurgentes y Reforma desde julio pasado.