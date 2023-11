Consumo de drogas ha crecido muy poquito, dice AMLO

Imagen ilustrativa / Tomada de Internet / Dice AMLO que casi no ha crecido el consumo de drogas

En el segundo Estado con más homicidios del País, donde ha crecido el tráfico de opioides, el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el aumento del consumo de drogas.

Al encabezar el segundo evento de su gira por Baja California, el Mandatario aseguró que el consumo ha crecido, pero "poquito", y puso como ejemplo al Estado de Guanajuato.

"Quiero informarles que a nivel nacional no ha aumentado el consumo, muy poquito, tenemos localizado dónde hay problema, ustedes seguramente han escuchado que en Guanajuato hay mucha violencia, se debe al consumo, al narcomenudeo", señaló.

"Porque, como hay consumo, las bandas se enfrentan para disputarse el mercado y por eso la violencia y por eso los homicidios, de modo que tenemos que fortalecer los valores para no permitir que siga creciendo el consumo".

López Obrador afirmó que mientras en Estados Unidos pierden la vida alrededor de 100 mil jóvenes al año por consumo de opioides como fentanilo, en México "no existe o muy poco" esa problemática.

"Si además de los problemas de delincuencia organizada y de narcotráfico tuviésemos el problema del consumo, entonces sí sería terrible, pero no", añadió.

"¿Por qué no hay tanta adicción en México? Por los valores, porque la familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Vamos a seguir combatiendo la violencia dependiendo las causas, que el joven tenga opciones, alternativas, trabajo, posibilidad de estudiar y presenta feliz, que no esté vacío, que esté muy feliz y que no necesite las drogas, ese es nuestro planteamiento y vamos avanzando".

Por la mañana, la Secretaría de Defensa indicó que Baja California es la segunda entidad más violenta del País. Ocupa esa posición tanto en homicidios dolosos como en tasa de ese delito por cada 100 mil habitantes.

Distintos reportes, tanto oficiales como privados, dan cuenta de un aumento en indicadores como distribución, aseguramientos y atenciones por sobredosis.