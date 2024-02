Contaminación en Monterrey, por empresas, no refinería: AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la contaminación en Monterrey y la zona conurbada es porque hay "muchas empresas" y no por la Refinería de Cadereyta.

Durante la mañanera, López Obrador indicó que la refinería cuida el apegarse a las normas que establecen las leyes.

"Bueno, hay un hecho, la contaminación en Monterrey y en la zona conurbada, que tiene que ver con la presencia de muchas empresas", aseguró AMLO.

"Últimamente he estado viendo que se culpa a la Refinería de Cadereyta, se han hecho estudios, se puede probar, un día vamos a invitar aquí al gerente de la refinería y a los responsables de Pemex, para que expliquen cómo la refinería cuida el no afectar, el no violentar las normas, el apegarse a las normas que establecen las leyes".

El Mandatario federal acusó que "es fácil" echarle la culpa a la refinería.

"Muy claramente se puede constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas, nada más que se les ha hecho fácil echarle la culpa a la refinería", agregó.

"Por eso es mejor aclarar, informar y vamos a hacerlo".

El Presidente dijo que se tienen que aplicar las normas para que no haya privilegios a empresas.

"Pienso que poco a poco se tienen que ir aplicando las normas, que no haya violaciones, que no haya privilegios para ciertas empresas y que no haya corrupción", expresó.

"Para que se cuide la salud de la gente en general, con mucha objetividad. No creo que sea, sinceramente, lo digo, el momento más adecuado, porque estamos en temporada electoral y entonces todos se usa con propósitos políticos, electorales o politiqueros, de modo que es un asunto que hay que atenderlo desde luego pero esperar a que se asienten las cosas. Ya son 4 meses los que faltan, menos, 3 meses y como 20 días, y ya".