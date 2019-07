Contará Lozoya su versión en video

Ciudad de México.- Emilio Lozoya reaparecerá en un video para dar a conocer su versión sobre las compras de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, así como el "saqueo" a Pemex del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Así lo dio a conocer este viernes su abogado Javier Coello Trejo, quien dijo que el ex director de Pemex grabará desde la clandestinidad su exposición de los hechos y dará a conocer el video a los medios de comunicación dentro de dos semanas.

"Es un video donde dirá todo lo que tiene que decir y lo daremos a conocer en dos semanas, ya lo estábamos preparando pero ocurrió lo de la captura de la señora Gilda Austin (madre de Lozoya) y nos detuvo unos días, porque primero debemos de sacarla de donde está", dijo Coello Trejo.

"En el video contará sobretodo por qué se llevaron a cabo las compras de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, quién autorizó las compras, cómo fueron, también hablará sobre el huachicol en el sexenio pasado y cómo es que Videgaray y Peña saquearon a Pemex".

Lozoya tiene dos órdenes de aprehensión que lo mantienen en calidad de prófugo de la justicia, una librada el 25 de mayo por lavado de dinero y otra girada el 4 de julio por lavado, asociación delictuosa y cohecho.

Desde el 10 de junio pasado, cuando difundió una carta en la que anunció que no comparecería ante la justicia para enfrentar las imputaciones, al considerar que no existían las condiciones para conservar su libertad, Lozoya no ha vuelto a emitir de su puño y letra ninguna comunicación.